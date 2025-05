Haliburton proslavom obilježio preokret Pacersa protiv Knicksa

Podijeli :

Adam Hunger via Guliver

Nakon što je započelo finale Zapadne konferencije u NBA ligi, došao je red i na Istočnu konferenciju. U završnicu su se plasirale iznenađujuće momčadi, New York Knicksi i Indiana Pacersi. Reprizu prošlogodišnjeg polufinala konferencije bolje su otvorili Pacersi, slavivši u uzbudljivoj utakmici s rezultatom 138:135.

Indiana je ušla snažno u susret, brzo stekla prednost od sedam poena unutar prve četiri minute, ali su Knicksi postupno smanjivali zaostatak. Prvi su put poveli 49 sekundi prije kraja prve četvrtine, što je označilo prekretnicu u ritmu utakmice.

Nakon početnog zaostatka, Knicksi su uhvatili zamah i do kraja prve dionice počeli diktirati tempo. Indiana je još samo četiri puta tijekom ostatka utakmice došla u vodstvo, posljednji put na samom početku druge četvrtine. Od tog trenutka, New York je kontrolirao rezultat, Pacersi su ih povremeno ugrožavali, ali nisu uspjeli potpuno preokrenuti sve do posljednjih trenutaka.

Početkom četvrte četvrtine Knicksi su po prvi put stekli dvoznamenkastu prednost, koja je narasla na čak +16. No, činilo se da je utakmica riješena, sve do izvanredne serije Aarona Nesmitha, koji je pogodio šest trica u posljednjih pet minuta i gotovo samostalno vratio Indianu u igru. Nakon što je Karl-Anthony Towns pogodio jedno slobodno bacanje za +3, Pacersi su trebali imati posljednji napad, no Knicski su se u “europskom” stilu odlučili na prekršaj.

Aaron Nesmith pogodio je oba slobodna bacanja, a potom OG Anunoby promašuje jedno na drugoj strani. Indiana dobiva priliku za izjednačenje ili pobjedu. Tyrese Haliburton puca tricu, ali gazi liniju pa šut vrijedi dva poena. Lopta se odbija sretno i prolazi kroz obruč, što donosi produžetke. Haliburton je tada teatralno proslavio kao da su Pacersi već pobijedili, imitirajući znakove “gušenja”, aludirajući da su Knicksi ispustili sigurno vodstvo.

U dodatnom vremenu inicijativu su prvo preuzeli Knicksi pogocima Townsa i Anunobyja. No, prednost se izmjenjivala sve do posljednjih 30 sekundi. Haliburton tada uspijeva odbiti loptu od Jalena Brunsona i omogućuje Pacersima napad kojim bi odlučili pobjedu. Tada Obi Toppin zakucava uz prekršaj Robinsona, no promašuje dodatno bacanje i Knicksi dobijaju šansu za izjednačenje. Towns promašuje šut u posljednjim sekundama i Indiana dolazi do vrijedne pobjede u gostima.

Iako su Knicksi imali sjajnog Brunsona i Townsa s 43, odnosno 35 poena, do pobjede nisu došli. Ključnu ulogu u produžecima odigrao je Andrew Nembhard sa sedam poena, ali najzaslužniji za povratak u susret i konačnu pobjedu 138:135 bili su Haliburton (31 poen) i Nesmith (30).

Druga utakmica igra se za dva dana, ponovno u Madison Square Gardenu, s početkom u 2 sata ujutro po hrvatskom vreme