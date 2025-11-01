Grizzliesi suspendirali svoju najveću zvijezdu, a on komentirao: ‘Njima je najbolje da ja ne igram’

Podijeli :

AP Photo/John Raoux via Guliver

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Memphis Grizzlies suspendirala je svog ponajboljeg igrača Ja Moranta na jednu utakmicu zbog neprimjerenih komentara nakon 112-117 poraza od Los Angeles Lakersa.

Morant je protiv Lakersa odigeao vrlo lošu utakmicu, ubacio tek osam poena uz šut iz igre 3/14, od toga 0/6 za tricu, a na pitanje o tome što se dogodilo tijekom utakmice odgovorio je:

“Pitajte stručni stožer”.

Nakon što je nekoliko puta ponovio taj odgovor, uslijedilo je pitanje što je trebalo napraviti drugačije kako bi se dobila utakmica Morant je bio određeniji:

“Iskreno, prema njima najbolje bi bilo da ja uopće ne igram. To je u suštini bila poruka nakon utakmice. Super.”

