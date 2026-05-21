Gledajte na SK: Knicksi nakon velikog preokreta love drugu pobjedu u finalu Istoka

(AP Photo/Seth Wenig) via Guliver Image

Prije dva dana su New York Knicksi nadoknadili -22 protiv Cleveland Cavaliersa da bi na kraju sa 115:104 slavili u produžecima. Bila je to osma uzastopna pobjeda u doigravanju, a do nje ih je predvodio Jalen Brunson s 37 poena.

Ta pobjeda mogla bi zadati veliki udarac za Cleveland Cavalierse koji su bili nadomak breaka u prvom susretu u Madison Square Gardenu. Druga utakmica finala Istočne konferencije igra se noćas od dva sata po hrvatskom vremenu.

Ponovno je mjesto odigravanja susreta njujorška dvorana Madison Square Garden gdje Knicski ne znaju za poraz od 21. travnja. Knicksi imaju i manji broj utakmica u nogama jer su Cavaliersi u prvoj i drugoj rundi Istoka morali igrati sedam utakmica. Prvo su s 4-3 bili bolji od Toronto Raptorsa da bi istim rezultatom porazili prve nositelje Detroit Pistonse.

Susret koji kreće u dva sata poslije ponoći po hrvatskom vremenu možete gledati na Sport Klubu 1.

