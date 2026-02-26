Filmska priča: Planina kokaina, dva NBA prstena i reality show

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Lamar Odom bio je jedan od ključnih kotačića u ekipi Los Angeles Lakersa koja je tijekom dvije sezone vladala NBA ligom. Međutim, Amerikanac je poroke volio više od košarke.

Kada se sve stavi na papir, krilni centar iz New Yorka imao je karijeru na kojoj bi mu mnogi mogli pozavidjeti. Zajedno s Kobejem Bryantom i Pauom Gasolom osvojio je najjaču ligu svijeta 2009. i 2010. godine, uz nagradu za najboljeg šestog igrača lige 2011.

U dresovima Lakersa, Los Angeles Clippersa, Miami Heata i Dallas Mavericksa upisao je 961 nastup u NBA ligi, s prosjekom od 13,3 poena, 8,4 skoka i 3,7 asistencija po utakmici. Umirovio se nakon kratke epizode u Euroligi, kada je dva mjeseca proveo u Baskoniji. Također, s reprezentacijom SAD-a osvojio je olimpijsku broncu (Atena 2004.) i svjetsko zlato (Istanbul 2010.).

Ipak, predviđane su mu visine kojima se nije ni približio. Toga je svjestan i sam, kada se s 46 godina osvrne na svoju ostavštinu pod obručima.

„Volio sam drogu, razgovarate s pravim ovisnikom. Na odmoru sam se jako drogirao, imao sam ‘sjajne kokainske letove’. Trebao sam biti u Kući slavnih na temelju čistog talenta. Ljudi su mi govorili da ću biti najveći ikada kada sam imao 13 godina. Snimao sam reality show dok je sezona trajala, osvojio sam nagradu za šestog igrača godine dok se to događalo. Znam da sam imao sve da budem jedan od najboljih, ali uništio sam svoje šanse drogom“, rekao je nekadašnji student Sveučilišta Rhode Island u podcastu „Cousins“.

Odom je doista imao sve. Igrač visok 208 centimetara s driblingom beka i sjajnim napadačkim arsenalom. Bio je pionir novog stila košarke, koji je preko oceana zaživio tek posljednjih nekoliko sezona. Demoni su ga odveli s pravog puta, ali uspio se izboriti s njima i zauvijek ugravirati svoje ime među besmrtne.