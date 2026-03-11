Evo što je Wembanyama rekao na 83 poena koje je ubacio Adebayo

11. ožu 2026
Tko pažljivo prati medijske nastupe Victor Wembanyama odavno je mogao zaključiti da je ovaj mladić, svojevrsno čudo prirode, sebi postavio najviše ciljeve – kako na individualnom, tako i na timskom planu.

Uvijek i svugdje ponavlja da je došao da se natječe i da želi ispisati povijest košarke. Ništa drugačiji odgovor nije dao prošlog jutra kada su ga upitali za podvig koji je postigao Bam Adebayo.

“Jesam, čuo sam za to“, rekao je Wembanyama o 83 poena koje je centar Miami Heata ubacio protiv Washington Wizardsa.

Potom je dodao:

“Živimo u ligi u kojoj je moguće pronaći ‘mali milijun’ izvora inspiracije.“

