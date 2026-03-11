Evo što je Wembanyama rekao na 83 poena koje je ubacio Adebayo

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Tko pažljivo prati medijske nastupe Victor Wembanyama odavno je mogao zaključiti da je ovaj mladić, svojevrsno čudo prirode, sebi postavio najviše ciljeve – kako na individualnom, tako i na timskom planu.

Uvijek i svugdje ponavlja da je došao da se natječe i da želi ispisati povijest košarke. Ništa drugačiji odgovor nije dao prošlog jutra kada su ga upitali za podvig koji je postigao Bam Adebayo.

POVEZANO VIDEO / Ludnica u NBA-u! Adebayo zabio 83 poena i prestigao Bryanta, ispred je samo Wilt! Sve je napravio pred majčinim očima

“Jesam, čuo sam za to“, rekao je Wembanyama o 83 poena koje je centar Miami Heata ubacio protiv Washington Wizardsa.

Potom je dodao:

“Živimo u ligi u kojoj je moguće pronaći ‘mali milijun’ izvora inspiracije.“

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.