Drama u NBA: Uhićeni Chauncey Billups i bek Miami Heata

(Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Glavni trener Portland Trail Blazersa, Chauncey Billups, optužen je zbog sudjelovanja u ilegalnoj poker operaciji povezanoj s mafijom, potvrdili su izvori iz policije za ABC News.

Billups, koji je u svojoj petoj sezoni na mjestu glavnog trenera, uhićen je u saveznoj državi Oregon, gdje bi se prema navodima trebao u četvrtak prvi put pojaviti pred sudom.

U srijedu navečer vodio je Trail Blazerse u njihovoj prvoj utakmici sezone, u kojoj su poraženi od Minnesota Timberwolvesa.

Billups je prije trenerske karijere bio i zvijezda na parketu, ponajviše u dresu Detroit Pistonsa, prije nego što se povukao 2014. godine. Pet puta je bio sudionik All-Star utakmice tijekom svojih 17 sezona u NBA ligi, a 2004. je predvodio Pistonse do naslova prvaka te osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača finala (Finals MVP).

Na draftu 1997. izabran je kao treći ukupno, a karijeru je završio s prosjekom od 15,2 poena i 5,4 asistencije po utakmici.

Bek Miami Heata, Terry Rozier, također je optužen u zasebnom, ali povezanom slučaju ilegalnog klađenja. Prema navodima izvora iz policije za ABC News, Rozier je među šest osoba optuženih u četvrtak za pretvaranje profesionalne košarke u kriminalnu kladioničarsku mrežu korištenjem povlaštenih informacija za nezakonito klađenje.