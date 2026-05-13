‘Dončićeva ozljeda je puno ozbiljnija nego što se činilo’

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Luka Dončić se ozlijedio 2. travnja i od tog trenutka više nije odigrao nijedan susret u NBA ligi.

U međuvremenu su njegovi Lakersi poraženi u polufinalu doigravanja Zapadne konferencije od Oklahome. Mnogi smatraju da bi sve bilo drugačije da je slovenski reprezentativac bio na parketu, ali to nikada nećemo saznati.

Luka je ozlijedio zadnju ložu upravo u utakmici protiv Oklahome u regularnom dijelu sezone. Prve procjene iz Amerike govorile su da je riječ o ozljedi drugog stupnja, odnosno da bi se njegov povratak na teren mogao očekivati relativno brzo.

POVEZANO VIDEO / Ozlijedio se Luka Dončić, a Lakersi doživjeli težak poraz

Ispostavilo se da je to bilo pogrešno. Prema saznanjima novinara The Athletica Sama Amicka, magnetska rezonanca u Španjolskoj pokazala je mnogo veće oštećenje.

“Ozljeda je daleko ozbiljnija nego što se u prvi mah mislilo“, napisao je Amick.

Dončić i dalje ide na terapije, a neizvjesno je kada će se uopće vratiti treninzima. Sam je nedavno priznao da od dolaska u Lakerse “ni u jednom trenutku nije bio potpuno zdrav“.

Luka je odlučio tijekom ljeta propustiti sve obveze vezane uz reprezentaciju Slovenije kako bi se potpuno oporavio i proveo što više vremena sa svojim kćerima.