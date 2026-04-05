Dončićev agent: Ulažemo žalbu zbog izvanrednih okolnosti

AP Photo/Gerald Leong via Guliver

Luka Dončić ozlijedio je koljeno u utakmici protiv Oklahome.

Iako točna dijagnoza i duljina oporavka zasad nisu službeno potvrđeni, američki mediji navode da se radi o istegnuću tetive koljena zbog kojeg će Dončić izbivati najmanje nekoliko tjedana.

Kako Lakersima do kraja regularnog dijela sezone preostaje još samo pet utakmica, jasno je da najboljeg strijelca lige više nećemo gledati prije doigravanja.

To ujedno znači i da je vrlo izgledno kako će Dončić propustiti barem prve utakmice prve runde play-offa, koji počinje 18. travnja.

Sezonu je tako zaključio s 64 odigrane utakmice, odnosno jednom manje od minimuma potrebnog za konkuriranje za pojedinačne nagrade. Fanovi su zbog toga bijesni, a odmah se oglasio njegov agent Bill Duffy, koji je najavio žalbu i pokušaj aktiviranja iznimke unutar pravila o minimalno 65 nastupa.