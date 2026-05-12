Dončić zbog borbe za skrbništvom ovog ljeta neće igrati za Sloveniju

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver Image

Luka Dončić u posljednje se vrijeme muči s ozljedom pa ga nije bilo na parketu u obje runde Los Angeles Lakersa. Propustio je pobjedu od 4-2 protiv Houston Rocketsa te poraz od 4-0 protiv Oklahoma City Thundera, a neće ga biti ni na ljetnom okupljanju slovenske reprezentacije.

Razlog za to nije fizičke prirode, nego privatne, a sve je otkrio sam košarkaš u svojoj objavi na Instagramu.

“Volim svoje kćeri više od ičega i one će uvijek biti na prvom mjestu u mojem životu. Dok nastavljam svoju borbu za skrbništvom svojih kćeri, primoran sam donijeti tešku odluku između putovanja i igranja za Sloveniju i provođenja vremena s mojim kćerkama.

Nažalost, bilo mi je teško vidjeti ih u posljednjih osam mjeseci. Dao sam sve Sloveniji i razočaran sam što neću moći igrati za svoju zemlju ovog ljeta. Ali, trenutačno su mi prioritet moje kćeri i moja odgovornost kao otac”, napisao je Slovenac u objavi na Instagramu.

Podsjećamo, Dončić je u ožujku potvrdio rastanak od svoje žene Anamarije Goltes s kojom ima dvoje spomenute kćerke.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.