Dončić suspendiran, ali dobio i drastičnu financijsku kaznu

AP Photo/Rick Scuteri via Guliver

Ovaj put nema žalbe. Superzvijezda Lakersa morat će propustiti sljedeću utakmicu.

Luka Dončić kažnjen je utakmicom neigranja zbog 16. tehničke pogreške sezone, koju je zaradio u pobjedi nad Brooklynom (116:99). Slovenac se istaknuo s 41 poenom i osam skokova, ali ponovno nije mogao kontrolirati emocije.

To će ga koštati prava nastupa protiv Washingtona, ali i 264.000 dolara, za koliko će mu se smanjiti ugovor zbog nediscipline. Također, druga sljedeća tehnička značit će novu utakmicu suspenzije, s drastičnijom financijskom kaznom.

Jedan od vodećih kandidata za MVP-ja već je dobio 16. tehničku pogrešku nakon verbalnog sukoba s Gogom Bitadzeom, ali ta je odluka poništena uspješnom žalbom franšize Los Angelesa. Sada Lakersi neće protestirati, pa će Wizardse dočekati bez sjajnog braniča iz Ljubljane.

Bivši član Dallasa i Real Madrida najbolji je strijelac najjače lige na svijetu s 32,7 poena po utakmici, uz 7,8 skokova i 8,2 asistencije u prosjeku. Momčad Jay-Jaya Reddicka zauzima treće mjesto na Zapadu s omjerom 48-26, zahvaljujući izvanrednom nizu pobjeda u 11 od posljednjih 12 utakmica.

