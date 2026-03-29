Dončić: Što bolje igram, to više padam na MVP ljestvici

AP Photo/Michael Conroy via Guliver

Košarkaš Los Angeles Lakersa Luka Dončić nastavlja igrati u vrhunskoj formi, ali unatoč sjajnim partijama sve je dalje od nagrade za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Slovenska zvijezda ponovno je zablistala, predvodeći svoju momčad do pobjede nad Brooklyn Netsima uz čak 41 poen, što mu je druga uzastopna utakmica s 40+ poena.

Ipak, unatoč dominantnim nastupima, Dončić je izrazio nezadovoljstvo zbog pada na MVP ljestvici.

“Što bolje igram, to više padam na ljestvici. Tako da ne znam što još mogu učiniti”, poručio je Dončić.

Nekada drugoplasirani u MVP utrci, Dončić je sada pao na četvrto mjesto.

Ispred njega su:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Dončićeve brojke u ožujku dodatno naglašavaju njegovu dominaciju:

37,2 poena po utakmici

8,2 skoka

7,1 asistencija

Ovakav učinak svrstava ga među najučinkovitije igrače lige u tom razdoblju.

Los Angeles Lakersi igraju u sjajnoj formi i trenutačno zauzimaju treće mjesto na Zapadu s omjerom 48 pobjeda i 26 poraza. Momčad koju vodi trener JJ Redick ima impresivan niz od 13 pobjeda u posljednjih 15 utakmica, što dodatno ide u prilog Dončićevoj kandidaturi.

Unatoč fenomenalnim partijama, jasno je da MVP utrka ove sezone donosi veliku konkurenciju i neizvjesnost. Dončić je još jednom pokazao da je među najboljima na svijetu, ali ostaje pitanje – hoće li to biti dovoljno za najprestižniju individualnu nagradu u NBA ligi.

