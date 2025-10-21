Dončić pred novu NBA sezonu: ‘Želimo osvojiti naslov’

Košarka 21. lis 20259:40 0 komentara
AP Photo/Pamela Smith via Guliver

Luka Dončić je spreman za početak NBA sezone.

Slovenski reprezentativac, čija je razmjena iz Dallasa u Los Angeles Lakerse bila jedno od najvećih iznenađenja u povijesti NBA lige, ima jasan cilj s momčadi iz Grada anđela.

“Želimo osvojiti naslov. Idemo iz utakmice u utakmicu i želimo pobijediti u svakoj utakmici”, naglasio je Dončić.

Lakersi će svoju prvu utakmicu igrati protiv momčadi Golden Statea, koju predvodi Steph Curry.

“Igranje protiv Stepha je uvijek uzbudljivo. Ne znam možemo li govoriti o rivalstvu Lakersa i Warriorsa, ali siguran sam da nas čeka zanimljiva utakmica”, rekao je Luka.

Lakersi će u ovom dvoboju biti bez LeBrona Jamesa, koji će propustiti početak sezone zbog išijasa.

