Dončić otkrio kakvu životnu dramu proživljava pa onda briljirao protiv Minnesote

AP Photo/Ethan Swope via Guliver

Slovenski playmaker Luka Dončić bio je ovih dana u središtu pozornosti svjetskih medija zbog izvan košarkaških tema, a riječ je o njegovu prekidu s zaručnicom Anamarijom Goltes.

Par koji ima dvoje djece razišao se, a 27-godišnjak iz Ljubljana potvrdio je tu vijest u razgovoru za ESPN uoči utakmice njegovih Los Angeles Lakersa protiv Minnesota Timberwolvesa, u kojoj je domaćin pobijedio 120:106 (16:21, 29:24, 39:23, 36:38).

“Volim kćeri više od svega i činim sve da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone. Ipak, to nije moguće, pa sam donio tešku odluku da raskinem zaruke“, stoji na početku priopćenja koje je Dončić ESPN-u.

Prema pisanju portala TMZ, Anamaria je odlučila pokrenuti sudski postupak s odvjetnicima u Kaliforniji i traži novčanu naknadu, a Dončić “nije imao pojma” da se to uopće dogodilo.

Starija kći provela je navodno svega tri mjeseca s Dončićem, dok mlađa nikada nije bila u Americi, pa se reprezentativac Slovenije vratio u domovinu, točnije u Kranj, kako bi dočekao njezino rođenje.

“Sve što radim jest da usrećim kćeri i uvijek ću se boriti da im osiguram najbolji mogući život“, naglasio je Dončić.

Ubrzo nakon ove objave, u noći s utorka na srijedu, 201 cm visoki Dončić ubacio je 31 poen (7/12 za dva, 4/12 za tri i 5/6 slobodnih bacanja) te zabilježio po 11 skokova i asistencija u pobjedi nad Minnesotom.

