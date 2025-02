Dončić o LeBronu: ‘Daje mi dodatno samopouzdanje, naježio sam se’

Podijeli :

AP Photo/Kevork Djansezian via Guliver

Debi Luke Dončića za Los Angeles Lakerse ispraćen je u velikom stilu, toliko da je i sam priznao da mu je malo neugodno i da je imao tremu.

Dončić je odigrao prvu utakmicu u dresu Lakersa nakon tradea, protiv Utaha. U debiju za novi klub ubacio je 14 koševa, upisao pet skokova i četiri asistencije, a LA je protiv Utaha upisao šestu uzastopnu pobjedu (132:113).

“Uf, to je puno ljudi”, rekao je Luka Dončić po dolasku na press konferenciju nakon dugo očekivanog debija za Los Angeles Lakerse, a zatim nastavio:

“Bilo je to nešto posebno. Kada sam gledao dečke na terenu u zadnjim utakmicama, jednostavno sam pomislio da želim igrati s njima.”

Dončić je u debiju ubacio 14 koševa, ali šuterski mu nije išlo. Pogodio je 5 od 14 pokušaja šuta iz igre nakon duge pauze zbog ozljede glutealnog mišića, posljednji put igrao je na Božić.

“Bio sam malo nervozan. To mi se već dugo nije dogodilo prije utakmice. Dugo nisam igrao. Ovo je nova ekipa za mene. Ali bilo je zabavno na terenu”, priznao je slovenski reprezentativac i dodao:

“Ovo je nova momčad, sve novo. Sviđa mi se način na koji su mi pomogli – moji suigrači, Rob (Pelinka, GM), Ginny (Bass, vlasnica). Osjećao sam veliku podršku. Vidjelo se… Kad sam došao u dvoranu, vidio sam sve ‘Luka’ dresove. Nadrealni osjećaj.”

Prije utakmice ohrabrio ga je i LeBron James, poručivši mu da ostane to što jest.

“To što LeBron kaže tako nešto daje mi dodatno samopouzdanje. Naježio sam se. To je posebno. On igru ​​vidi drugačije od mnogih ljudi, njegova inteligencija je luda. I znate, imati dvojicu takvih momaka na terenu, mislim da će pomoći cijeloj momčadi”, rekao je Dončić.

Utakmicu je pratio i Dirk Nowitzki, legenda Dallas Mavericksa.

“Puno mi znači, čovječe. Da je došao. On mi je veliki prijatelj, uvijek sam se ugledao na njega, sjajan je mentor. Činjenica da se pojavio, da je doletio iz Dallasa – to je nevjerojatno i ja to stvarno, jako cijenim.”