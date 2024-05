Dončić nakon čudesne pobjede ‘počastio’ protivnika: ‘Nisam psovao, pričao sam slovenski’

Podijeli :

Rich Storry-USA TODAY via Guliver

Dallas Mavericks su sinoć u Minneapolisu u drugoj utakmici finala Zapadne konferencije sa 109-108 pobijedili Minnesota Timberwolvese i poveli s 2-0 u seriji, a pobjedu im je osigurao Luka Dončić koji je zabio tricu 3,8 sekundi prije kraja.

Dončić je utakmicu završio s triple-double učinkom, petim u doigravanju, od 32 poena, 10 skokova i 13 asistencija. Kyrie Irving je dodao 20 koševa, a Daniel Gafford 16.

Slovenski je košarkaš tricu za pobjedu ubacio preko Rudyja Goberta, najboljeg obrambenog igrača lige. Iako ga je NBA proglasila najboljim defenzivcem lige, protiv Dončića nije mogao ništa.

Zvijezda Mavericksa riješila se Goberta varkom, a kamera je popratila i njegove riječi nakon iznimno važnog koša:

“Mamu ti je***, ne možeš me je**** čuvati!”, poručio je.

Na press konferenciji Slovenac se osvrnuo na utakmicu:

“Ništa ne odlučujem prije akcije, nego gledam što će mi obrana dati. Nije bio dogovor da idemo na šut za pobjedu, ali znao sam da moram doći na svoje omiljeno mjesto i zabiti iz koraka unatrag. Imam puno vjere u taj šut i to je bilo to… Rekao sam Livelyju da dođe u blok, znao sam da će me Gobert preuzeti, to smo i željeli“, a zatim komentirao i riječi upućene protivniku:

“Tko je to rekao? Ja? Ne, ja sam govorio na slovenskom“, pokušao se izvući Slovenac.

Iduće dvije utakmice serije igraju se u Dallasu, a treća je na rasporedu u nedjelju.