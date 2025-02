Dončić i LeBron opet na gubitničkoj strani parketa, sjajni LaMelo Ball vodio predzadnju momčad konferencije do pobjede

U prvoj utakmici NBA lige nakon All-Star pauze odigranoj sinoć Charlotte Hornets su u gostima sa 100-97 svladali Los Angeles Lakerse.

LaMelo Ball je postigao 27 koševa uz šest asistencija i pet skokova, uključujući i polaganje 14,2 sekunde do kraja za pobjedu gostujuće momčadi, Miles Bridges ubacio je 29 koševa, Nick Smith Jr. 12.

Kod Lakersa najbolji je bio LeBron James s 26 koševa i 11 asistencija, a Rui Hachimura je dodao 17 koševa i osam skokova. James je u zadnjim sekundama promašio dva pokušaja za tri poena koji bi mogli dovesti do izjednačenja. Luka Dončić je ubacio 14 koševa uz 11 skokova i osam asistencija u svojoj trećoj utakmici za Lakerse.

Ovaj susret se trebao igrati početkom siječnja ali je bio odgođen zbog požara koji su harali Los Angelesom.

Lakersi su u trećoj četvrtini vodili čak 13 razlike, a četiri i pol minute prije kraja tog dijela utakmice su imali prednost od 11 koševa prije nego što su Hornetsi napravili seriju 14-2 i poveli 66-65. Charlotte je došla na 75-66 nešto manje od 11 minuta prije kraja 10:53 prije nego što je Los Angeles napravio svoju seriju.

Lakersi su poveli 88-85 četiri minute i 44 sekunde prije nego što je Bridges izjednačio tricom 25 sekundi kasnije. Hornetsi su vodili 96-94 kada je Hachimura promašio dva slobodna bacanja za Lakerse 37,1 sekundu do kraja.

Ballovo polaganje na 14,2 sekunde do kraja dovelo je Charlotte do vodstva 98-94 prije nego što je James zabio tricu i približio Lakerse na koš zaostatka 6,1 sekundu do kraja. Ball je tada izveo dva slobodna bacanja za konačan rezultat.