Direktno iz Lakersa: Dončić sređuje Sloveniji veliko pojačanje!

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Slovenija nastavlja trend naturalizacije Amerikanaca, a ovoga će puta glavni posrednik biti Luka Dončić. Jedan od najboljih košarkaša današnjice u reprezentaciju će dovesti svog suigrača iz Los Angeles Lakersa.

Riječ je o Jaxsonu Hayesu, 25-godišnjem centru koji je u najjaču košarkašku ligu svijeta stigao kao osmi izbor na NBA draftu 2019. godine. Izabrali su ga New Orleans Pelicansi, u kojima je proveo sljedeće četiri sezone, uz kratki izlet u njihov razvojni tim. Od 2023. član je franšize iz Los Angelesa gdje od veljače dijeli svlačionicu sa slovenskim superstarom Lukom Dončićem.

POVEZANO NBA se vraća, evo što vas sve čeka na kanalima Sport Kluba!

„Luka je moj čovjek. Radimo na tome da sljedećeg ljeta dobijem putovnicu i zaigram za Sloveniju“, uzbuđeno je otkrio bivši student Sveučilišta Texas.

Momak iz Oklahome zasad nije ispunio visoka očekivanja javnosti, a u NBA ligi je odigrao 367 utakmica uz prosjeke od 6,8 poena i 3,9 skokova po susretu.

Za europske prvake iz 2017. godine već su nastupali njegovi sunarodnjaci Ariel McDonald, Anthony Randolph, Jordan Morgan, Mike Tobey i Josh Nebo.

NBA ove sezone pratite na Sport Klubu!