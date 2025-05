Denver nakon produžetaka poveo u seriji, Cavsima se približili Pacersima

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Košarkaši Denver Nuggetsa poveli su 2-1 protiv Oklahoma City Thundera u polufinalu doigravanja Zapadne konferencije NBA lige nakon što su u trećem susretu slavili sa 113-104 nakon produžetka.

Vodstvo 2-1 ima i Indiana u polufinalu Istoka protiv Clevelanda koji je u trećem susretu slavio sa 126-104 i tako smanjio zaostatak.

Oklahoma je bolje ušla u meč, vodila je cijelu prvu četvrtinu koju je na koncu dobila sa 28-22. Gosti su i u drugom dijelu bili bolji, pa se na odmor otišlo s +4 za Thunder (56-51). Denver je u trećem periodu uspio okrenuti rezultat i stići do prednosti (71-69), no gosti su u završnici dionice ponovo stigli do prednosti (83-80).

Gosti su bili bliži pobjedi i u samoj završnici susreta. Imali su tri koša prednosti, no izjednačio je Aaron Gordon pogodivši tricu 26 sekundi prije kraja. Obje su momčadi još mogle do pobjede, no Shai Gilgeous-Alexander za goste, a Nikola Jokić za domaćine nisu zabili za slavlje pa je susret ušao u produžetak. Denver je bio sjajan u produžetku, dobivši taj period igre sa 11-2.

Kod Nuggetsa je najefikasniji bio Jamal Murray sa 27 koševa i osam asistencija, Aaron Gordon je postigao 22 koša, Michael Porter Jr. 21 poen, dok je Nikola Jokić završio večer sa 20 koševa i 16 skokova, ali je promašio svih 10 šuteva za tri poena. Naš Dario Šarić nije nastupio za Denver.

“Bili smo u ovakvoj situaciji i prije, ostali smo pribrani. Aaron je pogodio onu veliku trojku i poslao utakmicu u produžetke, velika je ovo pobjeda,” kazao je Porter.

Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Jalen Williams sa 32 koša, ali je u produžetku šutirao 1 od 7 uz dvije izgubljene lopte. Chet Holmgren je dodao 18 koševa i 16 skokova, a Shai Gilgeous-Alexander 18 poena i 13 skokova.

“Jedna stvar koja je potrebna da bi se bila sjajna momčad jest da vas u doigravanju dovedu do krajnjih granica i da se morate suočiti s izazovima s kojima se suočavate. Ova momčad je stekla naviku da to radi više puta. Potpuno sam uvjeren da ćemo to nastaviti raditi, ali moramo prihvatiti ovo što je,” rekao je trener Thundera Mark Daigneault.

Četvrta utakmica je 11. svibnja u Denveru.

Sinoć je na programu bila i treća utakmica između Indiane i Clevelanda. Cavsi su na gostovanju slavili sa 126-104 smanjivši rezultat na 1-2. Četvrta utakmica je 11. svibnja ponovo u Indianapolisu.

Nakon što su Pacersi otvorili seriju s dvije gostujuće pobjede, Cleveland se vratio u život, također gostujućom pobjedom.

Cavsi su otvorili susret serijom 11-0, u prvoj dionici su imali i +15 (23-8), no Indiana je uspjela izjednačiti na 32-32. Cleveland je drugu četvrtinu odigrao sjajno, “razbili” su Pacerse i do poluvremena pobjegli na +21 (66-45). Veliku prednost su zadržali i do kraja treće četvrtine (97-79), a u završnoj dionici samo potvrdili uvjerljivu pobjedu za konačnih 126-104.

“Bili smo u zaostatku od 2-0. Bilo je sada ili nikada. Izudarani ste i boli vas, ali nismo se željeli predati. Pokazali smo puno hrabrosti. Imamo jedan dan oporavka i moramo biti spremni za igru,” kazao je trener Cavaliersa Kenny Atkinson.

Donovan Mitchell je vukao goste do pobjede sa 43 koša i devet skokova, Max Strus je dodao 20 koševa, te po sedam skokova i asistencija, Jarrett Allen je upisao 19 koševa i 12 skokova, a Evan Mobley 18 koševa i 13 skokova.

“Nisam mogao dopustiti da ponovo sve izgubimo u zadnjoj četvrtini. Uspjeli smo zaustaviti loptu, napraviti akciju,” kazao je Mitchell, dok je Strus dodao: “Naša obrana je općenito bila fantastična. Svi su se pojačali. Ne gledam statistiku i rezultate utakmica. Sve što me zanima je tko će na kraju pobijediti,” kazao je.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Bennedict Mathurin sa 23 koša i Pascal Siakam sa 18. Tyrese Haliburton je zabio samo četiri koša.

“Sasvim je jasno da ove dečke nisam pripremio za ovo. Ty je imao tešku utakmicu. Moram učiniti više kako bih ga doveo u bolje pozicije za bolje šuteve,” rekao je trener Pacersa Rick Carlisle.