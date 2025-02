Podijeli :

Troy Taormina-USA TODAY Sports via Guliver

Trade Luke Dončića iz Dallasa u Los Angeles Lakerse i dalje je glavna tema u svijetu košarke. A o tome je govorio i Shaquille O'Neal koji se i sam tijekom karijere često suočavao sa kritikama na račun kilaže i fizičke spreme.

Shaquille O’Neal smatra da je kilaža Luke Dončića samo iskorištena kao izgovor za trade koji je gotovo svima u ligi neobjašnjiv.

„Ja se time nisam zamarao, ja jednostavno nisam trenirao tijekom ljeta. Imao sam druge obveze. Obitelj, djecu. I jednostavno sam se želio dovesti u formu na svoj način. To je bila moja metoda. I za mene je bilo dobro“, rekao je O’Neal.

„Postoji mnogo takozvanih metoda kako se to može postići. Naprimjer, postanete član Kuće slavnih, osvojite tri prstena zaredom… Naprimjer, to može biti bude način da vas ostave na miru. Ja sam veoma zadovoljan načinom na koji sam ja to izveo“, dodao je.

Nije O’Neal odustajao od priče o Dončiću:

„Meni ne izgleda kao netko tko je van forme. Ali, volio bih znati što znači to ‘van forme’, znači li to da je debeo? Da nema pločice na trbuhu, nema six-pack? Pričamo li o salu? Jer, jedan od mojih najboljih prijatelja mi je prije neki dan rekao – debeli Luka je bolji od 99.9 posto bekova u ligi. Znači – Luka i forma?Pet godina igra u prvoj postavi na All staru. Debeli Luka, Luka van forme? Pet godina All star igrač. Ako je to priča koju pričaju Mavericksi, neka ih. Ja bih krivio upravu jer je bilo milijun boljih načina da se ovo riješi“, zaključio je.