Dario Šarić mijenja klub, bit će treći Hrvat u dresu nove momčadi

AP Photo/Scott Marshall via Guliver

Hrvatski košarkaš Dario Šarić karijeru nastavlja u NBA ligi, ali više ne kao igrač Sacramento Kingsa.

Šarić je dio razmjene te postaje novi član Chicago Bullsa, dok će De’Andrea Hunter iz Cleveland Cavaliersa preći u Sacramento Kingse, a Kingsi u Cleveland šalju Dennisa Schrodera i Keona Ellisa.

Momčad iz Sacramenta poslala je Šarića u Chicago kako bi izjednačili financijski detalje razmjene, a Bullsi su pritom dobili i dva buduća izbora druge runde drafta. Kako bi stvorili mjesta za Šarića, Bullsi će također morati otpustiti Jevona Cartera.

Šarić je ove sezone u dresu Sacramenta zaigrao je na samo pet utakmica, a na terenu je ukupno proveo tek 41 minutu, a Chicago Bullsi će mu biti osmi NBA klub u karijeri – dosad je igrao za Philadelphia 76erse, Minnesota Timberwolvese, Phoenix Sunse, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriorse, Denver Nuggetse i Sacramento Kingse.

Prije njega, dres Chicago Bullsa nosila su dva Hrvata – Toni Kukoč, koji je ondje osvojio tri NBA naslova i titulu najboljeg šestog igrača lige te Dalibor Bagarić.