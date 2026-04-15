Curry predlaže: Deset utakmica treba ukloniti iz rasporeda

AP Photo/Scott Marshall via Guliver

Dvostruki MVP NBA lige Stephen Curry (38) smatra da bi se regularna sezona trebala skratiti, jer su on i ostale zvijezde Golden State Warriorsa prisiljene igrati ograničenu minutažu u nadolazećem ključnom susretu protiv Los Angeles Clippersa.

Glavni trener Steve Kerr objavio je da Curry, Kristaps Porzingis i Al Horford neće igrati više od 40 minuta u odlučujućoj utakmici protiv Clippersa u doigravanju Zapadne konferencije.

POVEZANO Nevjerojatni Avdija odveo Portland do playoffa

U nedjelju su se dvije momčadi ponovno susrele, a tada je ekipa iz Los Angelesa slavila 115:110. Ako se isto dogodi u noći sa srijede na četvrtak (početak u 4 sata po našem vremenu), sezona Warriorsa bit će završena, a Curry i njegovi suigrači poželjet će je što prije zaboraviti.

“Znam da ovo neće biti popularno mišljenje među čelnicima lige, ali nastavit ću to ponavljati jer je očito da moramo igrati manje utakmica. Deset utakmica treba ukloniti iz rasporeda. Mislim da će to učiniti prvenstvo konkurentnijim i korisnijim za igrače“, rekao je Curry, prenosi ESPN.

Stephen Curry se veći dio sezone mučio s ozljedom koljena i odigrao je samo 43 utakmice. Ostale zvijezde momčadi – Draymond Green, Porzingis i Horford – također su se borile s ozljedama, dok je sezona Jimmyju Butleru završila još u siječnju, kada je potrgao prednji križni ligament desnog koljena.

Pobjednik kalifornijskog dvoboja između Warriorsa i Clippersa suočit će se s Phoenix Sunsima za posljednje mjesto u doigravanju Zapadne konferencije.

