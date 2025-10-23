Clippersi već u prvoj četvrtini gubili 24 razlike, Zubac najbolji strijelac u porazu

Podijeli :

LA Clippersi poraženi su 129:108 na gostovanju kod Utah Jazza.

Domaći su od početka gospodarili terenom. Već su prvu četvrtini završili s ogromnom prednošću od 24 poena (43:19), dok su se na poluvremenu udaljili na +31 (78:47). Najveća prednost bila je 36 poena, a susret su mirno priveli kraju.

Hrvatski centar Ivica Zubac bio je najbolji strijelac poražene momčadi s ubačenih 19 poena. Imao je šut 9/13 i tome je dodao sedam skokova i tri asistencije za 27 minuta provedenih na parketu. Pratili su ga James Harden i Brook Lopez s ubačenih 15 poena.

Najbolji igrač Jazza bio je Walker Kessler s 22 poena i devet skokova, dok su Lauri Markkanen i Brice Sensabaugh imali po 20 poena.