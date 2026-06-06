Čekali su cijeli život: Navijači Knicksa luduju po Teksasu i New Yorku

Promašaj Victora Wembanyame s istekom vremena koji je Knicksima donio novi 'brejk' (105:104) i vodstvo od 2:0 pred selidbu serije u New York, izazvao je lavinu oduševljenja diljem San Antonija i Velike jabuke.
Izabranici Toma Thibodeaua postali su tek treća franšiza koja je napravila dvostruki ‘brejk’ u finalu, nakon Bullsa 1993. i Rocketsa 1995. godine, koje su predvodili legendarni Michael Jordan i Hakeem Olajuwon.
Jedina dva naslova u svojoj povijesti sastav s Manhattana osvojio je davne 1970. i 1973. godine, što znači da najveći grad u SAD-u ovakav uspjeh čeka više od pola stoljeća. Mnogi navijači nisu svjedočili posljednjem prstenu svoje omiljene momčadi, pa je potpuni delirij na ulicama New Yorka sasvim razumljiv.
Ekstaza je bila prisutna i među onima koji su otputovali u San Antonio kako bi bodrili svoje miljenike u “Frost Bank Centeru”. Plavo-narančasta točka bila je glasnija od mora pristaša “Mamuza”.
A u betonskoj džungli, na ušću rijeke Hudson u Atlantik… poznati redatelj i najpoznatiji simpatizer Knicksa Spike Lee radovao se kao nikada do sada. On je imao 16 godina kada je New York posljednji put slavio trofej, a ovog je ožujka napunio 69.
🚨Spike Lee celebrating with New York Knicks fans after the Game 2 win in the NBA Finals ‼️🚨 pic.twitter.com/TVTBKRpuGC
— ESPN New York (@ESPNNewYork) June 6, 2026
Do kasno u noć slavit će se i u Central Parku, gdje je mnoštvo navijača pratilo dvoboj – baš kao i u bezbroj drugih dijelova grada. Kada vidite ovakvu euforiju, jednostavno je nemoguće ne poželjeti da Knicksi konačno prekinu dugačak post.
Sljedeće dvije utakmice igrat će se u Madison Square Gardenu, a na rasporedu su u istom terminu (02.30) u utorak i četvrtak. Prilika za “metlu” na domaćem terenu je tu, ali pred njujorškom momčadi još je mnogo posla.
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