Čekali su cijeli život: Navijači Knicksa luduju po Teksasu i New Yorku

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xWilliamxVolcovx via Guliver

Promašaj Victora Wembanyame s istekom vremena koji je Knicksima donio novi 'brejk' (105:104) i vodstvo od 2:0 pred selidbu serije u New York, izazvao je lavinu oduševljenja diljem San Antonija i Velike jabuke.

Izabranici Toma Thibodeaua postali su tek treća franšiza koja je napravila dvostruki ‘brejk’ u finalu, nakon Bullsa 1993. i Rocketsa 1995. godine, koje su predvodili legendarni Michael Jordan i Hakeem Olajuwon.

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Jedina dva naslova u svojoj povijesti sastav s Manhattana osvojio je davne 1970. i 1973. godine, što znači da najveći grad u SAD-u ovakav uspjeh čeka više od pola stoljeća. Mnogi navijači nisu svjedočili posljednjem prstenu svoje omiljene momčadi, pa je potpuni delirij na ulicama New Yorka sasvim razumljiv.

Ekstaza je bila prisutna i među onima koji su otputovali u San Antonio kako bi bodrili svoje miljenike u “Frost Bank Centeru”. Plavo-narančasta točka bila je glasnija od mora pristaša “Mamuza”.

A u betonskoj džungli, na ušću rijeke Hudson u Atlantik… poznati redatelj i najpoznatiji simpatizer Knicksa Spike Lee radovao se kao nikada do sada. On je imao 16 godina kada je New York posljednji put slavio trofej, a ovog je ožujka napunio 69.

🚨Spike Lee celebrating with New York Knicks fans after the Game 2 win in the NBA Finals ‼️🚨 pic.twitter.com/TVTBKRpuGC — ESPN New York (@ESPNNewYork) June 6, 2026

Do kasno u noć slavit će se i u Central Parku, gdje je mnoštvo navijača pratilo dvoboj – baš kao i u bezbroj drugih dijelova grada. Kada vidite ovakvu euforiju, jednostavno je nemoguće ne poželjeti da Knicksi konačno prekinu dugačak post.

Knicks watch party in Central Park reacts to Wemby’s miss at end of game to take 2-0 series lead 🗣️ pic.twitter.com/O16SNE5Lio — Sports Illustrated (@SInow) June 6, 2026

Sljedeće dvije utakmice igrat će se u Madison Square Gardenu, a na rasporedu su u istom terminu (02.30) u utorak i četvrtak. Prilika za “metlu” na domaćem terenu je tu, ali pred njujorškom momčadi još je mnogo posla.