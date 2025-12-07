Brunson vodio Knickse do pobjede, ozljede obilježile utakmicu sa Orlandom

Podijeli :

AP Photo/John Munson via Guliver

Košarkaši New York Knicksa pobijedili su na domaćem terenu Orlando Magic rezultatom 106:100.

Knicksima je ključna bila treća četvrtina u kojoj su se odvojili iz egal završnice, a slavili su unatoč nekoliko pogrešaka u samom finišu.

Playmaker Jalen Brunson predvodio je domaćine s 30 poena i 9 asistencija.

Velik doprinos pobjedi dali su i bek Josh Hart sa 17 poena i 12 skokova te krilni centar OG Anunoby s 21 poenom, 7 skokova i 3 ukradene lopte.

U poraženoj momčadi istaknuo se Anthony Black s 14 poena, 11 skokova i 4 asistencije.

Zapaženi su bili i Jalen Suggs (17 poena, 4 asistencije), Desmond Bane (16 poena, 6 skokova, 4 asistencije) te Paolo Banchero (16 poena).

Utakmicu su obilježile ozljede – pehovi su pogodili Franza Wagnera i Deucea McBridea.

Wagner je nakon doskoka odmah uhvatio za lijevo koljeno, pao na parket i ostao ležati nekoliko minuta, nakon čega su ga suigrači iznijeli u svlačionicu.

Prije ozljede u prvoj četvrtini, Wagner je za sedam minuta igre ubacio 7 poena i ostvario 3 skoka.

Ove sezone Wagner nije propustio nijednu utakmicu – odigrao je svih prethodnih 23 susreta, uz prosjeke od 23,4 poena, 6,2 skoka i 3,8 asistencija po utakmici.

McBride je nezgodno doskočio nakon faula tijekom pokušaja polaganja u trećoj četvrtini. Ostao je na parketu izvesti dva slobodna bacanja, no nije mogao nastaviti igru te je ubrzo otišao u svlačionicu, iz koje se više nije vratio.

Prije ozljede proveo je 21 minutu u igri, postigao 4 poena i upisao 2 asistencije.

McBride je ove sezone imao važnu ulogu prvog igrača s klupe, uz prosjeke od 12 poena, 2,6 skokova i 2,5 asistencija u oko 27 minuta na parketu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.