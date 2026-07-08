Brunson operirao zapešće, poznato kada se vraća na parket

Zvijezda novih NBA prvaka New York Knicksa i najkorisniji igrač (MVP) finala, 29-godišnji branič Jalen Brunson podvrgnuo se operaciji lijevog zapešća, ali trebao bi biti spreman za početak nove sezone u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.
Brunson je osjetio bolove u zapešću tijekom finalne serije protiv San Antonio Spursa no to ga nije spriječilo sa da 32.6 koševa, 4.6 asistencija i 4.2 skokova predvodi Knickse do prvog naslova prvaka nakon 53 godine.
Usprkos operaciji, Brunson bi se tijekom ljeta trebao priključiti pripremama za novu sezonu.
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