Brunson operirao zapešće, poznato kada se vraća na parket

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AP Photo/Sue Ogrocki via Guliver

Zvijezda novih NBA prvaka New York Knicksa i najkorisniji igrač (MVP) finala, 29-godišnji branič Jalen Brunson podvrgnuo se operaciji lijevog zapešća, ali trebao bi biti spreman za početak nove sezone u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Brunson je osjetio bolove u zapešću tijekom finalne serije protiv San Antonio Spursa no to ga nije spriječilo sa da 32.6 koševa, 4.6 asistencija i 4.2 skokova predvodi Knickse do prvog naslova prvaka nakon 53 godine.