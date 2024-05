Brooklyn Netsi će umiroviti dres legendarnog Vincea Cartera

Podijeli :

AP Photo/Bill Kostroun by Guliver

NBA momčad Brooklyn Nets najavila je kako će tijekom iduće sezone umiroviti dres broj 15 Vincea Cartera, košarkaša koji je u tom klubu, tadašnjem New Jerseyju, igrao od 2004. do 2009. godine.

Ranije je ovaj klub umirovio dresove Billa Russella, na razini kompletne lige, Bucka Williamsa, Juliusa Ervinga, Billa Melchionnija, Johna Williamsona, Jasona Kidda i dres s brojem 3 legendarnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića koji je ostavio duboki trag u ovom klubu.

Danas 47-godišnjeg Cartera na NBA draftu 1998. je izabrao Golden State u kojem nikada nije zaigrao. Njegov prvi klub u karijeri bio je Toronto nakon kojeg je preselio u New Jersey. Osmerostruki All-Star igrač još je u bogatoj karijeri nastupao za Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento i Atlantu.

Carterova NBA karijera trajala je 22 godine te je jedini igrač u povijesti NBA lige koji je igrao kroz četiri različita desetljeća. Zajedno s Kiddom je u vrijeme igranja za New Jersey dva puta doveo klub do drugog kruga doigravanja Istočne konferencije, a tijekom pet sezona u New Jerseyju propustio je tek 11 utakmica. Prosječno je u tom klubu postizao 23.6 poena po susretu uz 5.8 skokova, 4.7 asistencija i 1.2 ukradenu loptu.