Božićno pismo Dončića suigraču je viralno: ‘Čestitam na tome što si moj najveći obožavatelj’

Petre Thomas-Imagn Images via Guliver

Duhovito Dončićevo pismo popularno je na društvenim mrežama.

Društvenim mrežama dijeli se pismo koje je Luka Dončić napisao Austinu Reavesu, sada suigraču iz Los Angeles Lakersa.

Ova dvojica postala su prijatelji nakon što je Dončić u razmjeni ove veljače stigao u Lakerse, a ovo duhovito pismo se ne treba zato ni shvatiti ozbiljno.

“Dragi AR”, započeo je Dončć pa dodao:

“Oprosti što sam ti sada suigrač. Oprosti što sam te pobijedio u šutovima s centra. Oprosti što sam te pobijedio u kuglanju. Mogao bih nastaviti, ali razumiješ poantu. Znaš što kažu: ono što te ne ubije, ojača te. P.S. Čestitam na tome što si moj najveći obožavatelj.”

“Ponašamo se kao da smo najbolji prijatelji već deset godina. Brinete jedan za drugoga dublje i onda se to prelije i na košarku, jer ne želiš iznevjeriti tu osobu… Ne želiš da ispadne kao da nisi dao sve od sebe”, poručio je Reaves jednom o odnosu s Dončićem.

Luka Doncic’s Christmas letter to Austin Reaves is hilarious 😭😭 pic.twitter.com/DRxi6Mficy — LakersMuse (@LALMuse) December 25, 2025

