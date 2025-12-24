Božićna bajka na SK: Kako je NBA napravila spektakl bez konkurencije; evo tko igra i tko su rekorderi

Tako će na Božić prvi na teren izaći u Madison Square Gardenu, najpoznatijom dvorani na svijetu, New York Knicks i Cleveland Cavaliers (18:00 sati). Nakon njih branitelji titule Oklahoma City Thunderi dočekuju San Antonio Spurse (20:30 sati), a do ranih jutarnjih sati, po srednjeeuropskom vremenu, još će igrati Golden State Warriors – Dallas Mavericks (23:00 sati), zatim LA Lakers – Houston Rockets (02:00 sati) te kao posljednji par Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves (4:30). Sve utakmice su na SK 1.

U Americi Božić nije dan za odmor od sporta nego je to dan kada se cijela kuća okuplja oko televizora, a NBA se tu naviku naučio pretvarati u najveće derbije tekuće sezone. Zato 25. prosinca nije ‘još jedan’ datum u kalendaru, nego termin u kojem liga nudi gledateljima najveće zvijezde, najbolje priče sezone i općenito utakmice koje izgledaju kao doigravanje usred prosinca.

Sve redom derbiji i sve redom momčadi u kojima su legitimni kandidati za MVP naslov među kojima su najeksponiraniji Shai Gilgeous-Alexander (OKC) kojem će ovo biti debitantski nastup na Božić, zatim Nikola Jokić (DEN) i naravno Luka Dončić (LAL).

Od 1947. godine do danas: kako je sve počelo i zašto baš tada

Tradicija derbi utakmice koje se igraju na Božić nije nova. Naime, prva NBA utakmica na Božić odigrana je 25. prosinca 1947. godine u Madison Square Gardenu, gdje su New York Knicksi pobijedili Providence Steamrollerse 89:75. Ideja je u startu bila pragmatična. Božić je neradni dan, ljudi su kod kuće, a sadržaj koji se može pratiti obiteljski dobiva posebnu težinu.

Od tada se na Božić igralo praktički svake godine, uz iznimku 1998., kad je lockout (štrajk) doslovno “pojeo” sezonu i ukinuo božićni program jer se igralo po skaćenom sistemu od 50 utakmica. No, New York Knicksi su pritom postali svojevrsni zaštitni znak tog datuma, i ne samo zbog tradicije nego i zbog toga što su desetljećima bili “siguran” TV izbor u najvećem medijskom tržištu. Uostalom, ovaj Božić biti će im ukupno 58. na kojem imaju priliku igrati po čemu su rekorderi uz dodatak kako su igrali i na prvom izdanju daleke 1947. godine.

Kasnije se taj model dodatno proširio i pretvorio u globalan proizvod. Tako se božićne utakmice danas prodaju kao program koji, prema ranije navedenim podacima, ide u više od 200 zemalja svijeta i komentira se na više od 50 jezika, uključujući hrvatski. Drugim riječima, NBA ne tretira 25. prosinca samo kao američki običaj, nego kao međunarodnu pozornicu na kojoj se liga predstavlja svijetu.

Ono što posebno treba naglasiti jest kako NBA liga na Božić ne popunjava raspored iz navike, nego detaljno i planski gradi događaj koji treba izgledati kao ‘must-see’ čak i ljudima koji ligu ne prate NBA košarku redovito. Zato se božićni termini desetljećima pune licima i rivalstvima koja nose ligu, od Magica Johnsona i Larryja Birda, preko Michaela Jordana, Kobea Bryanta i LeBrona Jamesa, do današnjih zvijezda kao što su Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Luka Dončić. Stephen Curry, Kevin Durant i ostali, igrače koje se doslovno guraju u ‘prime time’.

U toj priči Božić je zapravo savršena poslovna prilika za sve uz dodatak kako ove godine prva utakmica počinje u podne po istočnom američkom vremenu. U SAD-u je to neradni dan i taj dan je publika većinom kod kuće, uz naravno uključen televizor. U toj priči sport je tzv. ‘siguran sadržaj’ koji se može gledati u hodu, između ručka, posjeta, otvaranja darova i druženja uz kavu i kolače. NBA je na tome izgradio naviku kod publike, a navika je u medijskom svijetu najvrjednija roba.

NBA božićni program gotovo se uvijek slaže kao paket od pet utakmica koje se nižu kroz cijeli dan, od podneva do večernjeg vrhunca, jer liga tog datuma ne prodaje jednu utakmicu nego naviku gledanja. Taj format funkcionira kao maraton: dio publike gleda sve, dio “upada” između ručka i posjeta, a kako god se okrene NBA liga je cijeli dan prisutna u eteru.

Zato izbor parova nije prepušten slučaju. U božićni raspored ulaze momčadi koje imaju zvijezde prepoznatljive i izvan košarkaškog kruga, jer 25. prosinca cilja i povremene košarkaške gledatelje koji inače ne prate NBA ligu iz noći u noć. Također je jednako važna i priča koju je moguće prodati u jednoj rečenici: revanš iz doigravanja, prvi veliki susret nakon “razlaza” u svlačionici, ili klasični okršaj superzvijezda. To je razlog zašto se iz godine u godinu ponavljaju i “sigurni” magneti publike iz velikih tržišta s jakim navijačkim bazama, poput Knicksa, koji su povijesno najčešći sudionik božićnog programa.

Primjeri najbolje pokazuju tu logiku. Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers na Božić 2016. bio je idealan “revanš NBA finala” odmah nakon povijesnog preokreta Clevelanda u finalu nekoliko mjeseci ranije (Warriorsi su ispustili vodstvo 3-1, op.a.).

Ili utakmica iz 2004. godine kad su na Božić igrali Miami Heat– LA Lakers koja je doslovno prodavala sama sebe jer je nosila priču o Shaqu i Kobeu nakon razlaza u Lakersima.

Povijesni primjer košarkaških klasika su i utakmice New York Knicks – Chicago Bulls (Ewing, Jordan, Pippen…) u 1990-ima koje su bile primjer “televizijskog zicera“ u eri velikih tržišta i velikih rivalstava, utakmica koju publika prepoznaje i prije nego što vidi sastave.

Dva povijesna ‘flashbacka’ (i zašto su važni)

NBA je kroz desetljeća Božić koristio kao poligon za stvaranje “velikih trenutaka” koji se poslije prepričavaju i ugrađuju u mitologiju lige.

U 1980-ima, kad se liga sve snažnije oslanjala na zvijezde kao motor popularnosti, Božić je postao savršena pozornica za individualne podvige i predstavljanje superzvijezda široj publici. Primjer koji se stalno vraća u povijesnim pregledima je Bernard King, koji je na Božić 1984. zabio 60 poena, što se i danas vodi kao apsolutni rekord božićnih utakmica. Također se često spominje i Birdova božićna premijera 1980. godine kad je u Madison Square Gardenu ubacio 28 poena uz 20 skokova. Dakle, na Božić od NBA zvijezda možete očekivati ipak posebne utakmice jer to je dan kad se rađaju legende.

Posebna priča svakako je LeBron James koji je apsolutni rekorder na Božić po broju postignutih poena (507), odigranih utakmica (19), pogođenih šuteva iz igre (180), pogođenih trica (31, dijeli prvo mjesto s Jamesom Hardenom) te pobjeda (11). Uz to LeBron je drugi po broju asistencija (137), osam manje od Oscara Robertsona (145), te po broju ukradenih lopti (28), dvije manje od Russella Westbrooka (30). Sve to govori kako je LeBron od prvog dana kad je kročio na NBA parkete bio predodređen za velike utakmice.

LeBronov suigrač Luka Dončić je 2023. godine, kao igrač Dallasa, s ubačenih 50 poena postao tek četvrti igrač u povijesti koji je na božićnoj NBA utakmici postigao 50 ili više poena, pridruživši se Bernardu Kingu (60 poena 1984.), Wiltonu Chamberlainu (59 poena 1961.) i Ricku Barryju (50 poena 1966.). Sad kad je Dončić igrač Lakersa nema sumnje kako mu je izazov da pokuša oboriti rekord kluba od 47 poena koji drži Jerry West i to na gostovanju kod New Yorka davne 1963. godine.

Dodajmo tome kako je kroz NBA povijest na Božić ukupno deset igrača upisalo triple-double, a to su: Oscar Robertson (četiri puta), John Havlicek, Billy Cunningham, LeBron James, Russell Westbrook (dvaput), Draymond Green, Kemba Walker, James Harden, Nikola Jokić i Austin Reaves.

Devedesetih je fokus još više prebačen na rivalstva i velike gradove, pa su Knicksi i Bullsi postali redovni gosti božićnog programa, a povijesni pregledi posebno izdvajaju njihove božićne okršaje. Jedan od detalja koji se često navodi za 1994. godinu jest ključna obrambena reakcija Scottieja Pippena u završnici, tipičan primjer kako NBA na Božić voli “servirati” utakmice s dramom i jasnom pričom. Takvi trenuci su važni jer Božić nije samo gledanost u tom trenutku, nego i stvaranje materijala koji liga može koristiti godinama, od TV špica do dokumentaraca i promocija.

Brojke koje objašnjavaju sve

Kad se govori zašto NBA na Božić inzistira na tzv. ‘premium’ utakmicama, odgovor je uvijek isti: publika se tada ponaša drukčije nego kroz ostatak regularne sezone. Zbog toga božićne utakmice u pravilu nisu one klasične sezoneske, nego se slože kao paket velikih priča kao što su revanš NBA finala, prvi susret nakon velikog razlaza, okršaj superzvijezda, sudar rivala itd.

Sports Media Watch navodi kako je utakmica Miami Heat – LA Lakers 2004. (prva velika utakmica Shaqa protiv Kobea nakon razlaza, op.a.) imao prosjek od čak 13,2 milijuna gledatelja, a primjerice utakmica Miami Heat–LA Lakers iz 2010. imala je 13,1 milijuna gledatelja. Ta dva primjera su brojke koje regularna sezona jako rijetko dostiže.

Američka TV kuća ESPN je za utakmicu Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers na Božić 2016. objavio prosjek od 10,9 milijuna gledatelja, uz napomenu da je to tada bila najgledanija božićna utakmica u četiri godine.

Ukratko, NBA ne treba da svaki gledatelj cijele sezone gleda svaku utakmicu. NBA treba nekoliko dana u godini kad ‘povremeni gledatelji’ dođu u velikom broju, a Božić je idealan za to jer se navika gledanja događa prirodno, bez puno uvjeravanja.

Auerbachova anegdota: tradicija s ‘grižnjom savjesti’

Božićni NBA spektakl često se predstavlja i kao lijepa tradicija koja traje još od samih početaka lige, ali ona ima i drugu stranu. Trebalo je mislite i na ljude koji rade u dvorani na prodaji ulaznica, u kafićima, na ulazima i osiguranju…. Upravo zato je jedinstvena bostonska priča o legendarnom treneru Redu Auerbachu. Još danas se u SAD-u, a pogotovo u Bostonu, prepričavaju priče koje su postale legenda kako Auerbach nije volio ideju da Boston Celticsi igraju doma u svom Gardenu na Božić. Razlog? Nije želio da klupsko osoblje i radnici dvorane rade na blagdan i želio je da budu kod kuće s obitelji.

Ova priča je važna jer pokazuje da ‘veliki TV događaj’ nije samo stvar NBA igrača i kamera, nego i čitavog niza ljudi iza kulisa, od tehničara do redara, čistačica, konobara i cijele logistike. Ujedno objašnjava zašto NBA pokušava održavati dojam balansa: primjerice, liga 24. prosinca na Badnjak nema na rasporedu niti jednu utakmicu kako bi taj dan igrači bili s obitelji, dok 25. prosinca na Božić postaje radna smjena samo za ‘odabrane’. Skraćemo, danas je igrati na Božić kod kuće stvar prestiža.

Što kažu čelnici: Božić je postao teritorij

Kako se NFL sve češće gura u božićni raspored, NBA otvoreno priznaje da taj dan više nije ‘rezerviran’ samo za košarku. Glavni čovjek NBA lige Adam Silver to je sažeo rečenicom:

“Ne posjedujemo Božić, iako na Božić igramo već 75 godina“. Kratko i jasno u toj jednoj rečenici sve je rekao.

No, ta rečenica zapravo pokazuje novu realnost medijskog tržišta. Ukratko, danas to nije samo borba za sportsku publiku, nego za pažnju cijele obitelji te pogotovo za oglašavački prostor u najskupljem blagdanskom terminu. Božić je tako postao dan kada se definira hijerarhija moći u sportskom TV prostoru.

Što kažu zvijezde: prestiž, status i poruka navijačima

NBA igrači vrlo dobro znaju što znači igrati na Božić. Svi znaju da je to dan kada vas gleda i publika koja inače ne prati ligu iz noći u noć. LeBron James je u kontekstu rasprave NBA–NFL poručio: “Volim NFL, ali Božić je dan NBA lige.”

Ova rečenica nije samo provokacija nego i marketinška poruka: liga želi da publika doživi Božić kao NBA-ov ‘glavni dan’ regularne sezone, a zvijezde taj narativ svojim izjavama učvršćuju. Tako se gradi dojam da je Božić više od utakmice, da je to status, čast i dio identiteta lige.

Ako NBA djeluje kao da je “prisvojio” Božić, NFL ima gotovo identičan model na Dan zahvalnosti. ESPN podsjeća da je tradicija utakmica Detroit Lionsa na Dan zahvalnosti krenula 1934. kao marketinški potez vlasnika kluba, u utakmici Lions–Bears, pred 26.000 gledatelja. Logika je ista, blagdan znači da je publika kod kuće, a publika kod kuće znači naviku gledanja i termin koji se iz godine u godinu prodaje pod egidom “ovo se ne propušta”.

Za NBA ligu je Božić dan kad se u jednom potezu može po broj jedan, podsjetiti publiku tko su glavne zvijezde, pod dva, lansirati ili pojačati rivalstva, pod tri povezati sezonu s velikim pričama koje se ‘vuku’ do proljeća i početka play-offa. Televizijskim kućama to je ujedno rijetka prilika da dobiju sportski program koji funkcionira kao obiteljski ‘maraton’ i zadržava publiku satima, što se u linearnom TV svijetu danas sve teže postiže.

Navijačima je to, vrlo jednostavno, paket ‘najboljeg od najboljeg’ i to bez čekanja play-offa (doigravanja). A za povremene gledatelje to je “ulazna točka” u sezonu: jedan dan, nekoliko spektakularnih utakmica na kojima igraju najveća imena. To je recept koji traje 78 godina i pokazao se kao pun pogodak.

Tako će na Božić prvi na teren izaći u Madison Square Gardenu, najpoznatijom dvorani na svijetu, New York Knicks i Cleveland Cavaliers (18:00 sati). Nakon njih branitelji titule Oklahoma City Thunderi dočekuju San Antonio Spurse (20:30 sati), a do ranih jutarnjih sati, po srednjeeuropskom vremenu, još će igrati Golden State Warriors – Dallas Mavericks (23:00 sati), zatim LA Lakers – Houston Rockets (02:00 sati) te kao posljednji par Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves (4:30).