Bomba iz Amerike: Denver Nuggetsi stupili u kontakt s LeBronom Jamesom

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AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

LeBron James službeno je obavijestio Los Angeles Lakerse da napušta klub, nakon čega su američki mediji lansirali vijest da to nipošto ne znači kraj njegove veličanstvene karijere, već izlazak na tržište u svojstvu slobodnog igrača.

Nuggetsi će, prema svemu sudeći, učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi popularni “King” izabrao upravo Kolorado!

Čelnici Denvera već su stupili u kontakt s LeBronom Jamesom kako bi mu predočili viziju buduće suradnje i privoljeli ga na potpis kojim bi se ostvarila senzacionalna suradnja s Nikolom Jokićem, potvrdio je za Denver Post izvor iz NBA lige.

“ESPN-ov insajder Shams Charania objavio je u utorak da će James ovog ljeta promijeniti klub, čime će biti završena njegova osmogodišnja epizoda u Los Angeles Lakersima, tijekom koje je 2020. godine osvojio NBA naslov”, piše Denver Post i navodi:

“Moratorij na potpisivanje ugovora sa slobodnim igračima započeo je u utorak navečer, kada je momčadima i službeno dopušteno kontaktirati igrače i pregovarati s njima. Pored Denvera, interes za Jamesa navodno su pokazali i Cleveland Cavaliersi, Golden State Warriorsi te Minnesota Timberwolvesi.”

Naggetsima ovo nije prvi pokušaj dovođenja ponajboljeg košarkaša svih vremena u Colorado.

Još u ljeto 2018. godine, prije nego što je James potpisao za Lakerse, predsjednik kluba Josh Kroenke poslao mu je retro dres Denver Nuggetsa kao dio nesvakidašnjeg pokušaja da ga uvjeri da odabere njihovu franšizu.

LeBron je tada Kroenkea opisao kao “vrlo dragog prijatelja”, ali se u tom trenutku ipak odlučio za odlazak u Los Angeles, gdje je u konačnici proveo idućih osam sezona. Hoće li ovoga puta presuditi zov igranja s aktualnim MVP-jem, znat će se vrlo brzo.