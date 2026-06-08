Bogdanović donio odluku o nastavku karijere

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JBAutissier via Guliver

Prema očekivanjima, kapetan košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ostaje u Americi.

U posljednje su vrijeme bile vrlo glasne špekulacije o Bogdanovićevu povratku u Europu, pri čemu se često spominjao i Partizan. Ipak, kako stvari stoje, Bogdan je odlučio ostati u NBA ligi.

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Portal Hoopfellas, konkretno novinar Dimitris Katsionis, navodi:

„Da je Bogdan potpisao za Pistonse? O tome ne znam ništa. Ali ono što znam jest da namjerava ostati u NBA ligi i da je povukao poteze u tom smjeru. Za sada ne znam je li već potpisao neki ugovor.“

U sezoni iza nas, Bogdanovićeva uloga u Los Angeles Clippersima nije bila impresivna. Nastupio je u 23 utakmice te je bilježio u prosjeku 7,4 poena po meču, uz 2,6 skokova i 2,2 asistencije. Istini za volju, tijekom značajnog dijela sezone borio se i s ozljedama.

Tijekom nedavno odigranog Final Four turnira Eurolige, izbornik Srbije Dušan Alimpijević rekao je kako ne očekuje da će Bogdanović igrati za reprezentaciju ovog ljeta jer prvenstveno „mora riješiti status u klubu“.