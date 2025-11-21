Bivša zvijezda Partizana propušta cijelu NBA sezonu

Podijeli :

Eibner-Pressefoto/Nikola Krstić via Guliver Images

Australski košarkaš Dante Exum propustit će ostatak NBA sezone. Vijest je to koja je stigla iz tabora Dallas Mavericksa u petak popodne.

Exum je imao operativni zahvat u predsezoni, ali zbog brojnih komplikacija, morat će obaviti još jednu koja će utjecati na njegovo odsustvo do kraja sezone.

Australski košarkaš je inače od 2022. do 2023. godine bio član srpskog Partizana s kojim je osvojio ABA ligu 2023. Iste te godine priključio se Dallasu s kojim je izborio finale NBA lige gdje su 4-1 izgubili od Boston Celticsa.

