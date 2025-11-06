Bivša zvijezda NBA lige uhićena na autocesti

Podijeli :

Bivša obrambena zvijezda Memphis Grizzliesa Tony Allen, jedan od ključnih igrača tijekom zlatnog razdoblja momčadi poznatog kao „Core Four“, uhićen je u srijedu u okrugu Poinsett u saveznoj državi Arkansas zbog optužbi povezanih s drogom.

Allen (43) suočava se s dvije optužbe za posjedovanje droge. Automobil kojim je upravljao William Hatton (33) iz Memphisa zaustavljen je na autocesti Interstate 555, otprilike 80 kilometara sjeverozapadno od Memphisa, javlja ESPN.

Prema izvješću Ureda šerifa okruga Poinsett, kod Allena je pronađen paket biljne tvari za koju je kasnije utvrđeno da je marihuana. Tijekom pretrage automobila otkrivena je i kutija cigareta s praškastom tvari, koja je naknadno identificirana kao kokain.

Allen je za Memphis igrao od 2011. do 2017. godine. Na NBA draftu 2004. izabrao ga je Boston Celtics nakon što je igrao sveučilišnu košarku za Oklahoma State. Karijeru je završio u New Orleans Pelicansima.

U kolovozu 2023. Allen je priznao krivnju u saveznom slučaju koji se odnosio na prijevaru s NBA zdravstvenim osiguranjem. Osuđen je na društveno korisni rad i tri godine uvjetne kazne pod nadzorom.

Grizzliesi su u ožujku umirovili njegov dres s brojem 9, čime je postao treći član „Core Four“ generacije koji je dobio tu čast. Prije njega počast su dobili Marc Gasol i Zach Randolph, dok četvrti član, Mike Conley, još uvijek igra za Minnesota Timberwolvese.