Barkley: Avdija me podsjeća na Dražena Petrovića

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Legendarni Charles Barkley ponovno je privukao pozornost svojim izravnim komentarima, ovog puta tijekom emisije Inside the NBA – usporedio je Denija Avdiju s Draženom Petrovićem.

„Dražen Petrović je jedan od najboljih igrača koje sam ikada vidio kada je riječ o agresivnosti u napadu. Ovaj klinac je isti”, rekao je Barkley i naglasio promjenu u Avdijinom mentalnom sklopu:

„On želi postići poene svaki put. Ide ravno, ne skreće, ne ide lijevo ni desno – ide direktno na koš.“

I legendarni hrvatski košarkaš je nastupao za Portland Trail Blazerse u razdoblju od 1989. do 1991. godine.

Avdija je u regularnoj sezoni 2025./26. bilježio 24,2 poena po utakmici i postao prvi izraelski igrač koji je izabran za NBA All-Star Game. U doigravanju nastavlja u istom ritmu s prosjekom od 22,3 poena, 6,8 skokova i 5 asistencija.

Ipak, Portland ima težak zadatak u seriji – gubi 3-1 od San Antonio Spurs i nalazi se pred eliminacijom.

Sljedeća utakmica igra se u noći s utorka na srijedu u 3:30 u Teksasu, gdje će Blazersi morati pobijediti kako bi produžili seriju.