Antetokounmpo napušta Buckse, stiže Curryju i Butleru?

AP Photo/Morry Gash via Guliver

Zadnjih se dana kroz američke medije često provlači priča o Giannisu Antetokounmpu (30), odnosno hoće li napustiti Milwaukee Buckse.

Grčki krilni centar zasad mudro šuti, ali dobri poznavatelji NBA lige smatraju da ima podloge za priču o tome kako bi najbolji košarkaš Milwaukeeja, koji žarko želi osvojiti još jedan prsten, mogao promijeniti sredinu.

Antetokounmpo već 12 sezona nosi dres Bucksa i prije četiri godine ih je predvodio do naslova prvaka. Uprava Milwaukeeja radila je sve kako bi ugodila Antetokounmpu i njegovim sportskim ambicijama, pa je prije dvije godine iz Portlanda dovela jednog od najboljih šutera lige Damian Lillarda. No, to nije pomoglo, Bucksi su u zadnje dvije sezone ispali već u prvom krugu doigravanja (oba puta su ih izbacili Indiana Pacersi).

Da stvar bude gora, Lillard je krajem travnja doživio tešku ozljedu Ahilove tetive zbog koje će propustiti cijelu iduću sezonu. Uprava Milwaukeeje je morala brzo reagirati, odrekli su se Lillarda, koji se je vratio u Portland Trail Blazerse. Također, trebalo je pronaći igrača koji bi obogatio roster, te je, navodno uz konzultaciju s Antetokounmpom, iz Indiane doveden centar Myles Turner (29), koji je prošle sezone imao prosjek od 15 koševa i 6,5 skokova po susretu.

No, medijska nagađanja o mogućem odlasku Antetokounmpa su se nastavila. Malo je momčadi koje imaju adekvatan financijski okvir, te igrački potencijal za privlačenje grčkog superstara. Navodno su, prema tvrdnjama medija, zainteresirani Golden State Warriorsi. Oni su u najboljoj financijskoj situaciji (salary cap) da privuku grčkog reprezentativca, a njegovim dolaskom stvorila bi atraktivna “zvjezdana trojka” , Stephen Curry (37), Jimmy Butler (35) i Giannis Antetokounmpo (30), koja bi mogla jurišati na naslov NBA prvaka.