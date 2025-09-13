Američki mediji: Luka Dončić počastio se luksuznom vilom od 23 milijuna eura

Slovenski košarkaš Luka Dončić nakon potpisa ugovora s Los Angeles Lakersima, kupio je luksuznu vilu, navode to američki mediji.
Američki mediji pišu, pozivajući se na portale koji godinama prate tržište luksuznih nekretninau Los Angelesu, o raskošnoj kući koju je kupio Dončić. Nalazi se navodno na Manhattan Beachu, ekskluzivnom dijelu grada smještenom između poznatog Venice Beacha i zračne luke LAX.
Vrijednost nekretnine procjenjuje se na oko 23,4 milijuna eura, a američki izvori tvrde da je kupoprodajna cijena odgovarala tržišnoj vrijednosti.
Jedna od prethodnih vlasnica vile je i teniska zvijezda, Maria Sharapova. Vila se prostire na tri kata, izgrađena je 2015. godine i ima pet spavaćih soba, bazen te čak dvije privatne kuglane staze.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!