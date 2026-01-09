NBA utakmica odgođena iz bizarnog razloga

Podijeli :

AP Photo/Nam Y. Huh via Guliver

Utakmica ligaškog dijela NBA prvenstva između Chicago Bullsa i Miami Heata nije odigrana u noći s četvrtka na petak zbog – kondenzacije. Vlaga u United Centeru učinila je parket potpuno skliskim, a ni čistači nisu uspjeli riješiti problem.

Publika je na prvo podbacivanje čekala gotovo dva sata nakon zakazanog termina, no dočekala je priopćenje Bullsa u kojem je objašnjeno da je utakmica odgođena te da će ulaznice vrijediti i za naknadni termin.

U službenom priopćenju nije objašnjeno što je uzrokovalo vlagu, odnosno stvarni razlog zbog kojeg je susret odgođen. Ipak, pretpostavlja se da je problem povezan s dijeljenjem dvorane s Chicago Blackhawksima, NHL franšizom koja je večer ranije na domaćem ledu svladala St. Louis Blues rezultatom 7:3.

“Pokušali smo započeti utakmicu, ali su se igrači s obje strane žalili. Osoblje je izašlo na teren i gotovo odmah smo osjetili da ne postoje uvjeti za igru“, istaknuo je trener Miami Heata Erik Spoelstra.

Iste su večeri preostale tri utakmice odigrane prema rasporedu, a u prvoj je prekinut niz Indiana Pacersa od 13 uzastopnih poraza. Charlotte Hornetsi ugostili su prošlogodišnjeg finalista, a konačan rezultat neizvjesnog dvoboja bio je 112:114 (30:33, 28:27, 29:30, 25:24).

Nešto uvjerljiviju, ali ne i dominantnu pobjedu upisali su Minnesota Timberwolvesi, koji su na domaćem parketu bili bolji od Cleveland Cavaliersa rezultatom 131:122 (32:31, 31:26, 43:22, 25:33). Bek pobjedničke momčadi Anthony Edwards imao je dodatni razlog za slavlje, budući da je premašio brojku od 10.000 poena u NBA ligi.

Dallas Mavericksi doživjeli su poraz u Salt Lake Cityju, gdje je Utah Jazz slavio rezultatom 116:114 (34:29, 24:26, 30:34, 28:25), no to nije najveći problem teksaške franšize. Centar Anthony Edwards ponovno se ozlijedio, ovoga puta riječ je o ozljedi šake.