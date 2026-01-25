NBA liga u problemima, odgođene su još dvije utakmice

Podijeli :

AP Photo/Morry Gash via Guliver

NBA liga bila je prisiljena na nove promjene rasporeda zbog snažnog zimskog nevremena koje je zahvatilo velik dio Sjedinjenih Američkih Država.

Utakmica između Denver Nuggetsa i Memphis Grizzliesa, koja se trebala igrati u nedjelju od 21:30, odgođena je zbog loših vremenskih uvjeta. U Memphisu je temperatura tijekom dana iznosila čak -8 stupnjeva.

NBA utakmica odgođena zbog ubojstva u Minneapolisu Oluja odgodila utakmicu Nuggetsa i Grizzliesa

Zimska oluja poremetila je i druge sportske događaje diljem zemlje. Dallas Mavericksi imali su velikih problema s putovanjem jer je njihov avion zbog poledice satima bio zadržan na pisti u Dallasu, pa se, prema više izvora, odgodila i njihova utakmica protiv Milwaukee Bucksa.

Taj susret trebao se prenositi na programu SK1 od 1 sat iza ponoći, ali utakmica će se navjerojatnije odigrati 19. veljače.

