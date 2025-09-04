NBA liga još jednom mijenja format All-star utakmice

Kako prenosi Shams Charania (ESPN), planira se mini-turnir s tri momčadi, dvije američke i jednom Svijeta, kako bi se naglasio rastući utjecaj međunarodnih zvijezda.

Prošle godine isproban je turnir s četiri ekipe, uključujući Rising Stars, no format nije zaživio. Ovoga puta Rising Stars više nema, a predloženi model već je dobio podršku Odbora za natjecanje.

Svaka ekipa imala bi po osam igrača i igrala bi se po sustavu “svatko sa svakim”. Ako budu zdravi, Svijet bi predvodili Jokić, Dončić i Antetokounmpo, dok SAD raspolaže daleko širim izborom.

Liga se na ovaj potez odlučila nakon kritika da je prošlogodišnji All-Star bio najnezanimljiviji u povijesti. Novi format donosi jasnu podjelu SAD protiv Svijeta, što su navijači dugo tražili. All-Star vikend održat će se 15. veljače u Los Angelesu.