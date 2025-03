NBA legenda želi promjenu pravila: ‘Nekoć je liga bila zanimljivija’

Podijeli :

AP Photo/Godofredo A. Vásquez via Guliver

NBA fanovi sve više kritiziraju prekomjernu upotrebu šuteva za tri poena, naglašavajući smanjenje postavljenih akcija i sve veću orijentaciju na brzi prijelaz u napad i šutiranje s distance.

Boston Celticsi prednjače u ovom segmentu s prosjekom od 48.3 pokušaja za tri poena po utakmici, od kojih ubacuju 17.9 (37%). S druge strane, Denver Nuggetsi imaju najmanje pokušaja, 31.8 po utakmici, s 38.2% preciznosti, što im donosi 12.2 ubačaja.

Isiah Thomas, legendarni NBA igrač, trener i analitičar, kritizirao je stil igre temeljen na prekomjernim šutevima za tri poena. Thomas je cijelu karijeru proveo u Detroit Pistonsima (1981.-1994.), s kojima je dvaput osvojio NBA naslov. Uvršten među 50 najboljih NBA igrača, odigrao je gotovo 1000 utakmica s prosjecima od 19.2 poena i 9.3 asistencije.

“Postoji jedna stvar koju bih želio promijeniti u NBA ligi. Svi pričaju o šutu za tri poena. Svi igrači danas s loptom dođu do crte za tricu i pucaju. NBA liga je liga šutera, a imamo više promašaja nego ubačaja. To nije dobro. Ljudi govore da tri poena vrijede više nego dva. To je točno, ali kad gledate profesionalce, želite vidjeti kako ubacuju loptu, a ne kako promašuju. A to je ono što se događa u našoj igri. Više je promašaja nego ubačaja i to utječe na izgled igre”, dodao je i zaključio:

“Postavio bih minimum i maksimum pokušaja za tricu po utakmici. Maksimum oko 25-30, minimum oko 10-15. Treneri bi odlučivali kako često i kad ih pucati. Ozbiljno bih o tome razmislio. Nekoć je liga bila zanimljivija.”