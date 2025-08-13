NBA klub dobiva novog vlasnika, milijarder će iskeširati astronomski iznos

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Američki milijarder Tom Dundon postigao je dogovor oko kupovine NBA momčadi Portland Trail Blazerse za više od četiri milijarde dolara, objavili su američki mediji.

Vlasnik NHL momčadi Carolina Hurricanesa namjerava zadržati Trail Blazerse u Portlandu.

Vijest o prodaji Portlanda, koji je u vlasništvu Fonda nekadašnjeg biznismena i suosnivača Microsofta Paula Allena koji je umro 2018. godine, prvi je objavio Sportico, a zatim je vijest potvrdio i ESPN.

Allen je umro od raka 2018. godine, a u svojoj oporuci naveo je da će se franšiza prodati “u nekom trenutku”.

Zaklada je izjavila da Seattle Seahawksi iz NFL-a, te 25 % udjela u Seattle Soundersima iz MLS-a, nisu na prodaju.

Upravni odbor NBA lige mora odobriti konačan dogovor o kupovini.