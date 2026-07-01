NBA bomba: Celticsi razmijenili jednu od najvećih zvijezda, a u Boston stiže Paul George!

Boston Celticsi i Philadelphia 76ersi dogovorili su jedan od najvećih transfera ovog ljeta u NBA ligi.
Kako javlja novinar ESPN-a Shams Charania, Celticsi su poslali Jaylena Browna u Philadelphiju, dok u suprotnom smjeru stiže Paul George. Uz iskusnog krilnog igrača, Boston će dobiti i dva izbora prve te dva izbora druge runde budućih draftova.
Brown iza sebe ima najbolju sezonu karijere. U 71 utakmici prosječno je bilježio 28.7 poena, 6.9 skokova i 5.1 asistenciju po susretu, no unatoč sjajnim igrama njegovo se ime tijekom cijelog ljeta povezivalo s mogućim odlaskom iz Bostona.
Celticsi su ga, prema američkim medijima, nudili u nekoliko velikih razmjena. Tijekom pregovora za dovođenje Giannisa Antetokounmpa Boston je Milwaukeeju ponudio Browna i dva nezaštićena izbora prve runde drafta, no grčki superstar na kraju je završio u Miami Heatu.
Brown je i ranijih godina bio uključen u brojne pregovore. Boston ga je još 2022. nudio Brooklyn Netsima u paketu za Kevina Duranta, a ovog ljeta razgovarao je i s Minnesota Timberwolvesima prije nego što su oni doveli LaMela Balla.
Nakon deset sezona u dresu Celticsa, Brown će tako prvi put u karijeri zaigrati za drugu NBA momčad, dok Boston u Paulu Georgeu dobiva iskusnog veterana koji bi trebao pomoći u borbi za novi naslov prvaka.
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