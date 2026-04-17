Naziru se konture playoffa Eurolige: Real osigurao domaći teren, evo o čemu ovisi Zvezdin plasman

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Prije početka posljednjeg, 38. kola nijedna momčad nije matematički osigurala određenu poziciju u borbi za doigravanje u Euroligi.

Ipak, konačan rasplet očekuje se nakon što se odigraju sve utakmice 38. kola — neke su odigrane jučer, a neke će biti danas. Olympiacos je pobjedom protiv Armanija iz Milana u „Dvorani mira i prijateljstva“ osigurao prvo mjesto, dok je Fenerbahče slavio u gostima protiv Asvela i regularnu sezonu završit će drugi.

Real Madrid je osigurao prednost domaćeg terena i ostavio Zvezdu bez izravnog plasmana u četvrtfinale, pobijedivši je kao domaćin.

Momčad koju vodi Saša Obradović može završiti na sedmom, osmom, devetom ili desetom mjestu. Zvezda će sezonu završiti:

– kao sedma: ako i Panathinaikos izgubi od Efesa i Monaco izgubi od Hapoela iz Tel Aviva.

– kao osma: ako Panathinaikos pobijedi, a Monaco izgubi, kao i Barcelona od Dubaija — ili — ako Monaco pobijedi, a Barcelona i Panathinaikos izgube.

– kao deveta: ako pobijede Panathinaikos i Barcelona, a Monaco izgubi — ili — ako pobijede Panathinaikos i Monaco, a Barcelona izgubi.

– kao deseta: ako pobijede i Monaco i Barcelona. Poraz Zvezde ide u korist Barceloni, koja bi u slučaju da i Panathinaikos izgubi, a Monaco pobijedi, zauzela osmo mjesto.

Momčad koju vodi Xavi Pascual završit će na devetom mjestu ako pobijede i Panathinaikos i Monaco. Barceloni prijeti i Dubai, koji bi u slučaju poraza španjolskog kluba, pobjedom nad Valencijom mogao gurnuti Barcelonu na 10. mjesto i zatvoriti play-in dio ljestvice.

Momčad iz Blaugrane zauzet će 10. poziciju ako izgubi od Bayerna i ako Valencia pobijedi Dubai.

Partizan trenutačno zauzima 15. mjesto — koje će zadržati samo ako Žalgiris u Kaunasu pobijedi Pariz.

Poznate su tako četiri momčadi s prednošću domaćeg terena pred playoff, to su: Olympiacos, Fenerbahče, Valencia i Real Madrid.

