Nakon šokantnog poraza od Zadra, Zvezda daje otkaz treneru

Košarkaški klub Crvena zvezda "priprema teren" za smjenu glavnog trenera Ioannisa Sfairopoulosa, potvrdili su srpskom Sport Klubu izvori bliski klubu. Čelnici "crveno-bijelih" već su kontaktirali Sašu Obradovića, koji je prvi izbor za novog trenera.

Crvena zvezda je vrlo loše započela sezonu 2025./26. Crveno-bijeli još nisu zabilježili pobjedu u službenim utakmicama.

U Euroligi su upisali dva poraza: protiv Armanija kod kuće, a zatim protiv Bayern Münchena, prije nego što je Sferopoulosova momčad poražena od Zadra u Beogradu u prvom kolu ABA lige.

Kako Sport Klub saznaje, a vijest je prvi objavio “Mozzart Sport”, čelnici Crvene zvezde odlučili su se na promjenu na mjestu glavnog trenera.

Kraj prethodne sezone ostavio je i “gorak okus” za Crvenu zvezdu. Klub s Malog Kalemegdana doista se kvalificirao za doigravanje Eurolige, ali je potom poražen u polufinalu doigravanja ABA lige, kao i Košarkaške lige Srbije.

Nakon fijaska crveno-bijelih, sastav momčadi je ljeti “preuređen” – ostalo je samo nekoliko igrača, dok se od novajlija očekuje da će ove sezone igrati važne uloge.

Međutim, početak je razočaravajući i Crvena zvezda će se rastati od Sfairopoulosa. Očekuje se da će suradnja s Grkom uskoro završiti, nakon što se dogovore uvjeti raskida ugovora.

Ime nasljednika još nije sa sigurnošću poznato. Otežavajuća okolnost je što je sezona u punom jeku i brojni kvalitetni treneri imaju angažmane.

Mozzart Sport tvrdi da su favoriti za nasljednika Sferopoulosa treneri koji su ostavili veliki trag i miljenici su među publikom. To su najtrofejniji strateg u povijesti kluba, Dejan Radonjić, Saša Obradović.

Čelnici Crvene zvezde već su kontaktirali bivšeg trenera Monaca, potvrđeno je Sport Klubu. Daljnji koraci ovise o odluci Saše Obradovića.

Crvena zvezda je na dnu tablice Eurolige s omjerom 0-2, a u trećem kolu gostuje kod Fenerbahçea. Početak te utakmice zakazan je za petak u 19:45.