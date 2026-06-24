Najbogatiji nedraftirani NBA igrač svih vremena: Austin Reaves potpisao mega ugovor

Dobivamo najbogatijeg nedraftiranog NBA igrača svih vremena. Američki bek Austin Reaves potpisao je novi četverogodišnji ugovor s Los Angeles Lakersima, a prema informacijama insajdera Shamsa Charanije, “Kobe sa sela” zaradit će nevjerojatnih 185 milijuna dolara.
Reaves je odbio igračku opciju za iduću sezonu vrijednu 14,5 milijuna dolara kako bi potpisao novi, znatno unosniji ugovor. Time je osigurao veliku povišicu, a od sljedeće sezone trebao bi zarađivati oko 46,5 milijuna dolara godišnje (bruto).
Bivši američki reprezentativac iza sebe ima sezonu karijere, u kojoj je prosječno bilježio 23,3 poena i 5,5 asistencija. Bio je jedan od ključnih igrača Lakersa u razdoblju kada su zbog ozljeda izostajale njihove najveće zvijezde Luka Dončić i LeBron James.
Prema dostupnim informacijama, njegova će plaća postupno rasti, a u sezoni 2029./2030. imat će još jednu igračku opciju vrijednu 51,2 milijuna dolara.
Zanimljivo, Lakersi će iduće sezone imati čak trojicu igrača s plaćama većim od 40 milijuna dolara. Dončić će zarađivati nešto više od 51 milijun, dok će 41-godišnji LeBron James inkasirati gotovo 60 milijuna dolara.
Reaves je u NBA ligi od 2021. godine, kada je s Lakersima potpisao dvosmjerni ugovor. Postupno je napredovao i izborio sve važniju ulogu u momčadi.
U 2023. osvojio je NBA kup, a ranije je nastupao za reprezentaciju SAD-a na Svjetskom prvenstvu u Manili, gdje su Amerikanci osvojili treće mjesto.
Los Angeles Lakers star Austin Reaves intends to sign a four-year, $185 million maximum contract to return to the franchise, with a player option for the final season in 2029-30, sources tell ESPN. Reaves declined his $14.9M player option for the new max deal. pic.twitter.com/5T8Ze6v0kF
— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2026
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