Milwaukee sprema veliku zamjena igrača koja će sve promijeniti; Giannisu stiže All-Star?!

AP Photo/Brandon Dill via Guliver

Milwaukee Bucks su zainteresirani za dovođenje Ja Moranta, zvijezde Memphis Grizzliesa, kako bi ojačali svoju momčad prije NBA trade deadlinea (5. veljače).

Kako doznaju američki mediji u prijedlogu koji se spominje u smjeru Memphisa mogli bi otići mladi igrači Ryan Rollins i Kevin Porter Jr., uz dodatke poput Kylea Kuzme kako bi financijski “sklopili” ugovor s Morantom. Cilj čelnih ljudi Bucksa je dodati elitnog playmakera uz zvijezdu Giannisa Antetokounmpa, dvostrukog MVP-a, kako bi opet postali kandidati za NBA naslov.

Od prije je poznato kako je Ja Morant nije zadovoljan u Memphisu, a isto tako ga se klub želi riješiti, ali uz to dobiti u razmjeni kvalitetne igrače. A Bucksima upravo takav igrač treba.

Ukratko, Ja Morant jedan je od najuzbudljivijih i najtalentiranijih igrača u NBA ligi koji je izabran kao 2. pick na NBA draftu 2019.. godine i osvojio je nagradu za novaka godine (Rookie of the Year) u svojoj prvoj sezoni. Također je 2022. godine osvojio i nagradu “Most Improved Player” za igrača koji je imao najveći napredak, a uz to je dva puta odabran u NBA All-Star momčad (2022, 2023).

U NBA karijeri prosječno bilježi oko 23 poena, 7.5 asistencija i oko 4 skoka, a poznat je po ekstremnoj atletičnosti, brzini, izvrsnom playmakingu i spektakularnim zakucavanjima koji ga čine jednim od najuzbudljivijih igrača za gledanje. Morant je kroz svoje najbolje sezone vodio Grizzliese kao glavni playmaker i lider, često podižući razinu igre svojih suigrača i čineći ih prijetnjom najvećim momčadima u ligi.

Sve nabrojano ga čini primamljivim ciljem za ekipe poput Bucksa koje žele dodatno pojačati sastav pred završnicu sezone, a ako će Morant igrati na All-Star razini u tandemu s Giannisom mogao bi mnogima pokvariti planove.

