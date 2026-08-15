Mijatović: Privilegija je trenirati ovakve igrače, plasman na Svjetsko jedini je realan cilj

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GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji odrađuje pripreme za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

Uoči drugog treninga pred novinare su izašli izbornik Tomislav Mijatović, kapetan Dario Šarić, Mario Hezonja, Ivica Zubac i Karlo Matković.

Atmosfera u reprezentativnom taboru je vrlo dobra, a svi igrači trenutačno su zdravi i treniraju prema planu stručnog stožera. Reprezentaciji će se naknadno priključiti Danko Branković, Dominik Mavra i Jaleen Smith, što je ranije dogovoreno s izbornikom i njihovim klubovima.

Hrvatsku tako čeka nastavak kvalifikacijskog ciklusa u kojem će pokušati izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

„Privilegija je svakog trenera, pa tako i moja, imati na raspolaganju ovako kvalitetne igrače. Posebno kada igrači takve kvalitete žele, vole i imaju veliku želju igrati za svoju reprezentaciju. Naši su dečki to već nekoliko puta dokazali, a iz prozora u prozor dobivamo dodatnu kvalitetu. Svaki se put nadograđujemo i to je jedna velika i lijepa stvar. Pred nama su vrlo zahtjevne utakmice, a sada smo u fazi u kojoj želimo nastaviti skupljati bodove. Naša je želja iz svakog reprezentativnog prozora izaći bogatiji za nove bodove, kako bismo se približili cilju kojem svi težimo, a to je plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru sljedeće godine”, kazao je izbornik Mijatović, a prenosi službena HKS-ova stranica.

Nastavio je Mijatović još i priču o mladim igračima.

„Veliki kompliment ide našim mladima za rad koji odrađuju u klubovima, ali i kolegama trenerima koji s njima rade. Iz prozora u prozor dolaze bolji, spremniji i s više samopouzdanja. Nije uvijek jednostavno prenijeti klupsku igru u reprezentaciju, posebno kada ste okruženi igračima iznimne kvalitete, ali naši su se dečki vrlo brzo uklopili. Svi igrači koji su s nama ovdje tu su s razlogom. Znamo što od njih možemo očekivati, što nam mogu donijeti i koliko su kvalitetni. Naravno, sve mora biti u funkciji reprezentacije i momčadske igre. O minutaži ćemo odlučivati korak po korak, ali iznad svega važni su nam momčad i, ako Bog da, pobjede.”

Izbornik se osvrnuo i na navijače.

„Od prve utakmice koju smo igrali ovdje u Opatiji, preko Zagreba i Osijeka, osjećali smo veliku ljubav i podršku naših navijača. Vjerujem da će tako biti i sada u Zadru. Veselimo se toj utakmici i znamo koliko nam je važna. Ne zbog imena protivnika, nego zato što je to naša sljedeća utakmica i nova prilika da nastavimo skupljati bodove“, zaključio je Mijatović.

Potom je red došao na kapetana Darija Šarića.

„Mislim da izgledamo dobro. Odigrali smo nekoliko dobrih kvalifikacijskih prozora zaredom, a dugo nismo bili na velikom natjecanju. U ovoj situaciji plasman na veliko natjecanje za nas bi bio veliki uspjeh. Nalazimo se u dobroj poziciji, čeka nas Latvija kod kuće i Nizozemska u gostima i nadam se da možemo odigrati dvije dobre utakmice te napraviti još jedan iskorak prema Svjetskom prvenstvu. Nadam se da će u Zadru biti velik broj navijača. Poznato je da je Zadar grad košarke i da tamošnja publika vjerno prati svoj klub, pa se nadam da će u što većem broju doći podržati i reprezentaciju. Želimo odigrati dobro, pokazati pravi pristup kao i u posljednjih nekoliko prozora i dati ljudima razlog da budu zadovoljni. Mislim da smo na dobrom putu i samo trebamo nastaviti tako”, rekao je Šarić u uvodu.

Koji je Šarićev komentar o aktualnom kadru reprezentacije?

„Sigurno je da imamo kvalitetu kada se pogleda pojedinačno, po imenima, ali važno je i to što smo već dosta vremena zajedno. Ja sam ponovno odigrao jedan prozor, Mario je godinama konstantno tu, Ivica nam se priključio u posljednjim prozorima, kao i Karlo. Nadam se da sada možemo svi zajedno odraditi dobar period priprema, još bolje osjetiti što kome odgovara na terenu i biti što bolji kako bismo ostvarili naš cilj i plasirali se na Svjetsko prvenstvo. Uvijek se lijepo osjećam u reprezentaciji. Bez obzira na to koliko je godina prošlo, uvijek sam sretan kada se mogu okupiti s reprezentacijom i predstavljati svoju zemlju u najboljem mogućem svjetlu. Veselim se ovom trenažnom procesu, utakmicama koje su pred nama, posebno utakmici u Zadru, i nadam se da ćemo ih odigrati što bolje”, dometnuo je.

Kako se osjeća na ovim pripremama?

„Ove su pripreme u nekim stvarima slične, a u nekima drukčije od okupljanja tijekom sezone. Tada igrači dolaze iscrpljeni nakon velikog broja utakmica pa treba balansirati treninge, dok sada dio igrača dolazi nakon odmora i potrebno ih je postupno vratiti u pravi radni ritam. U oba slučaja postoje određeni izazovi, samo su drukčiji. Zato moramo pametno i postupno podizati opterećenje kako bismo za 10-ak dana bili što spremniji“, zaključio je Šarić.