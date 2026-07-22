Miami greškom objavio video u kojem najavljuje povratak LeBrona Jamesa

Miami Heat je na svom YouTube kanalu objavio poveznicu na zakazani prijenos uživo pod nazivom "Konferencija za medije LeBrona Jamesa", s datumom 27. srpnja, što je glasnogovornik kluba nazvao pogreškom.

Svijet košarke je nakratko bio u “plamenu” nakon što je Miami Heat objavio video u kojem se najavljuje mogući povratak Jamesa, koji još nije objavio gdje će igrati svoju 24. NBA sezonu.

Glasnogovornik Heata je za ESPN kazao kako se odjel društvenih mreža priprema za mogućnost Jamesovog potpisivanja i greškom je objavio poveznicu na YouTube stranicu kluba. Poveznica je vrlo brzo uklonjena.

James je prošli mjesec objavio da napušta Los Angeles Lakerse i još uvijek nije poznato gdje će 41-godišnja zvijezda nastaviti karijeru. Cleveland Cavaliersi, Philadelphia 76ersi i Miami Heat navodno su glavni kandidati.

Rich Paul, Jamesov dugogodišnji prijatelj i agent, rekao je ranije ovog tjedna da se njegov klijent neće žuriti s odlukom.

“Nećemo se žuriti. To je njegov izbor i kada donese odluku, donijet će je,” kazao je Paul u epizodi “Game Over with Max Kellerman and Rich Paul” objavljenoj u ponedjeljak.

James je dresu Heata osvojio dva naslova NBA prvaka (2012, 2013). Pobjednički prsten je osvojio i s Cavaliersima (2016), te Lakersima (2020).