Maccabi gostuje kod Barcelone i Reala, a utakmice će se igrati bez publike

Euroligaške utakmice izraelskog Maccabija u utorak s Barcelonom i u četvrtak s Real Madridom igrat će se bez publike nakon što je više od 250 organizacija u Španjolskoj najavilo prosvjede zbog zločina u Palestini.

Policija je oba susreta označila utakmicama visokog rizika, a španjolski klubovi su poručili da će navijačima vratiti novac za kupljene ulaznice. Razne organizacije, od ekoloških do sindikata, zatražile su u zajedničkom manifestu otkazivanje domaćinstva klubu iz Izraela, kao i izbacivanje izraelskih klubova iz međunarodnih natjecanja.

“Izrael koristi sport kao instrument za prikrivanje politike okupacije, apartheida i istrebljivanja”, piše u zajedničkom priopćenju.

Prosvjednici su najavili dolazak pred dvorane i naveli da “sport ne može ostati neutralan dok Izrael provodi zločine”.

“Ne sviđa mi se što moramo igrati bez svojih navijača, ali što je tu je”, izjavio je Barcelonin trener Xavi Pascual. “Moramo se prilagoditi i pobijediti”, dodao je.

Real Madrid, za koji igra hrvatski reprezentativac Mario Hezonja, priopćio je da će zatvoriti vrata publici “zbog preporuke policije”. Maccabi se nije oglasio.

Publika je na ranijim utakmicama s izraelskim klubovima izražavala solidarnost s Palestincima u njihovoj težnji za slobodom i neovisnošću, što se najviše vidjelo u Baskiji i Kataloniji.

Ljetos su prosvjednici u Madridu, optužujući Izrael za provođenje genocida u Pojasu Gaze, prekinuli biciklističku utrku jer je nastupila momčad iz Izraela. Izraelska vlada to je nazvala činom antisemitizma.

Košarkaši Barcelone nalaze se na šestom mjestu u Euroligi, Real Madrid na desetom, dok je Maccabi četrnaesti. Vodeća je Valencia s 13 pobjeda i šest poraza.

Prošli mjesec je Valencia izgubila od Maccabija s 82-85 u Izraelu nakon čega se požalila Euroligi na ponašanje tamošnjih navijača, optuživši ih za nasilje i vrijeđanje.

