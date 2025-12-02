Legendarni talijanski košarkaš otišao u mirovinu

Podijeli :

xDraganaxStjepanovicx via Guliver

Dugogodišnji NBA veteran Danilo Gallinari u utorak je objavio kraj svoje karijere.

Talijanski krilni igrač, sada 37-godišnjak, odlučio se povući nakon 16 sezona u najjačoj ligi svijeta, gdje je unatoč brojnim izazovima ostavio značajan trag.

“Danas, sa srcem punim zahvalnosti, objavljujem odlazak iz karijere o kojoj sam oduvijek sanjao. Karijera izgrađena napornim radom, požrtvovanjem, pobjedama, porazima, suigračima koji su postali braća, vodstvo mojih trenera, i naravno obitelj i prijatelji koji su bili uz mene na svakom koraku.

Bilo je to nevjerojatno putovanje ispunjeno bezbrojnim uspomenama koje ću nositi sa sobom do kraja života. Onima koji su vjerovali u mene, svima koji su me podržavali, i onima koji su svaki trenutak dijelili sa mnom – hvala, od srca. Više sam nego uzbuđen zbog sljedećeg poglavlja!”, napisao je Galinari na Instagramu.

Danilo Gallinari u NBA ligu je stigao 2008. kao šesti izbor na draftu, izabran od strane New York Knicksa. Tijekom karijere odigrao je 14 sezona, dok je dvije potpuno propustio zbog teških ozljeda prednjih križnih ligamenata. Nosio je dresove Knicksa, Denver Nuggetsa, LA Clippersa, Oklahoma City Thundera, Atlanta Hawksa, Washington Wizardsa, Detroit Pistonsa i Milwaukee Bucksa, dok za Boston Celticse zbog ozljede nikada nije zaigrao.

Gallinari je drugi najviše rangirani Talijan u povijesti NBA drafta, a s 11.607 postignutih poena najbolji je talijanski strijelac u ligi. Najviše ga se pamti po razdoblju u Knicksima i Nuggetsima, posebno u Denveru gdje je 2012./13. bio ključni igrač momčadi s 57 pobjeda, no tešku ozljedu koljena prekinula je daljnje napredovanje u doigravanju.

Ozljede su ga pratile tijekom cijele karijere, a kada je bio zdrav, bio je vrlo vješt strijelac. S 208 cm visine postigao je 1.456 trica, što ga svrstava na šesto mjesto među igračima njegove visine ili višima, a u veljači 2021. kao član Hawksa postao je jedan od osam igrača u povijesti koji su s klupe pogodili 10 ili više trica u jednoj utakmici.

Jedini put u karijeri došao je do konferencijskog finala s Atlantom, a prošlog ljeta osvojio je naslov prvaka u Portoriku s momčadi Vaqueros de Bayamon, gdje je proglašen MVP-jem finala. Posljednju NBA utakmicu odigrao je 2024. u doigravanju za Milwaukee Buckse protiv Indiana Pacersa.

