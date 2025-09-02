Legendarni Spanoulis šokiran nakon poraza od BiH: Evo što je poručio

Podijeli :

AP Photo/Chara Savvidou by Guliver

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine priredila je pravu senzaciju na Eurobasketu svladavši Grčku rezultatom 80:77. Bila je to najbolja partija Zmajeva na turniru, a pobjedom su napravili ogroman korak prema nokaut-fazi natjecanja.

Nakon velikog iznenađenja održana je press-konferencija na kojoj su se novinarima obratili grčki izbornik Vassilis Spanoulis i razigravač Vasileios Toliopoulos. Spanoulis je bio vidno razočaran igrom svoje momčadi i istaknuo kako Grčka nije pokazala energiju i koncentraciju koja se od nje očekuje na ovakvom natjecanju. Naglasio je da su napravili previše grešaka u završnici te da je BiH zasluženo slavila jer je bila agresivnija i odlučnija u ključnim trenucima.

Toliopoulos je dodao da su igrači svjesni da moraju preuzeti odgovornost i pokazati puno više u sljedećim utakmicama. Pohvalio je borbenost i šut reprezentacije BiH te naglasio kako im sada preostaje da se što prije oporave mentalno i fizički za nastavak turnira.

Ova pobjeda BiH odjeknula je u košarkaškom svijetu jer je Grčka bila jedan od glavnih favorita za medalju, a ujedno je Zmajevima otvorila realne šanse za plasman u osminu finala.